مُزن واسترا تك تتحالفان لتعزيز أمن التقنية المالية عبر قوة الذكاء الاصطناعي

وقّعت (مُزن)، الشركة الرائدة في توفير حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في المنطقة، اتفاقًا إستراتيجيًا مهمًا مع (استرا تك)، الشركة الإماراتية الرائدة في التطوير والاستثمار التقني، بهدف توحيد مساعيهما المشتركة للتغلب على ما تواجهه الأسواق المحلية والعالمية من تحدياتٍ على صعيد الجرائم المالية، وتوسيع بصمتهما على الساحة العالمية.

ويتماشى هذا التحالف مع إستراتيجيات النمو المعتمدة في كل من (مُزن) و(استرا تك)، ليعزز من نقاط قوتهما على نحوٍ استثنائي. وكانت الشركة قد وُقعت على هامش فعالية (فينتك سيرج) Fintech Surge بحضور كل من الدكتور محمد الحسين، مؤسس شركة (مُزن) ومديرها التنفيذي، عبدالله أبو شيخ، مؤسس شركة (استرا تك) والمدير التنفيذي لشركة (بوتيم).

ومن شأن هذه الخطوة الإستراتيجية أن تدعم شركة (مُزن) لتحقيق هدفها المتمثل في الانتشار ضمن السوق الإماراتي، من جهة، وأن تتناغم، من جهة أخرى، مع ما تبذله الشركة من جهود كبيرة في سبيل تعزيز إطار الامتثال ومحاربة الجرائم المالية في المنطقة.

كما تُعنى هذه الشركة بوضع حجر الأساس للامتثال والارتقاء بمستوى الحماية الأمنية والشفافية في العمليات المالية. فمن خلال تطبيق (بوتيم) القائم على منصة التقنية المالية والدفع الإلكتروني السلس (باي باي) Payby من (استرا تك)، تتيح هذه الشركة الفرصة أمام 150 مليون مستخدم لتطبيق (بوتيم) الاستفادة من إمكانات التقنية المالية التي تدعمها حماية أمنية إضافية عبر منصة (فوكال) من (مُزن).

وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الحسين، مؤسس شركة (مُزن) ومديرها التنفيذي: «إن تحالفنا الإستراتيجي مع (أسترا تك) يهدف إلى تحصين البنية التحتية المالية للمستقبل وإعادة رسم ملامح الامتثال لمكافحة الاحتيال المالي، وذلك عبر الجمع بين ابتكاراتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي وبين رؤية شركة (استرا تك) الرامية إلى تطوير الخدمات التي توفرها المنصات التكنولوجية الرائدة».

وأضاف: «إن التطور المستمر والسريع في سوق الإمارات شجعنا على تعزيز إستراتيجيتنا في تحقيق الأمن المالي على مستوى الدولة، ونقل هذه التجربة أيضًا على المستوى العالمي».

ومن جانبه، قال عبدالله أبو شيخ: «إن تعاوننا مع (مُزن) يتماشى مع أهدافنا الإستراتيجية الرامية إلى تطوير التطبيقات والارتقاء بها لتصبح من نوع (ألترا آب)، وذلك عبر إدماجها في عدة منصات أخرى لتمكين التطبيقات من تقديم خدمات شاملة ومتنوعة يمكن استخدامها في جميع مجالات الحياة يوميًا، ولقد شاهدنا التطور الكبير لتطبيق (بوتيم) عندما دعمته منصة (باي باي)، إذ أصبح (بوتيم) منصة شاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية بدءًا من تسهيل المعاملات المباشرة من مستخدم إلى مستخدم آخر، والتحويلات المالية الدولية، وصولًا إلى البطاقات السابقة الدفع، وساهم ذلك أيضًا في تمكين الأفراد غير القادرين على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية من إجراء معاملاتهم الدولية بسلاسة، الأمر الذي عاد بالنفع على التجار والمستخدمين الأفراد على حد سواء. واليوم نكمل مسيرتنا لنعزز تطبيقاتنا بمنصة (فوكال) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحقيق الامتثال».