عِلم توقع مذكرة تفاهم مع شركة نيكسبلين الإسبانية

وقّعت (عِلم)، الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة (نيكسبلين) Nexplain الإسبانية المتخصصة في تقديم حلول الأعمال الذكية والاستشارات الرقمية. وجاء التوقيع في إطار فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023 الذي انتهى اليوم الجمعة في إمارة دبي.

ووقّع المذكرة كل من حكيم الرشيد، مدير عام الخدمات الدولية في شركة (عِلم)، وبيتر لو، الرئيس التنفيذي لشركة (نيكسبلين)، وأعرب الجانبان عن سعادتهما بهذه الخطوة التي تجسِّد رؤية مشتركة للابتكار والنجاح، إذ تُشكل مذكرة التفاهم خارطة طريقٍ للعمل المشترك بين (عِلم) و(نيكسبلين)، وإطارًا لتطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات في تقديم خدمات تكنولوجية واستشارية فعّالة، تُسهم في دفع عجلة التحول الرقمي وتطوير فرص الأعمال للجانبين في أسواق دول أفريقيا وأوروبا.

وبموجب هذه المذكّرة، يسعى الطرفان إلى دراسة فرص بناء وتطوير حلول رقمية مبتكرة وخدمات استشارية مخصصة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية في أفريقيا، وأوروبا، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشمل المذكّرة وضع خطة عمل قصيرة وطويلة الأمد تشمل الأهداف والإجراءات المحددة للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في الأسواق المستهدفة ضمن مجالات، مثل: التحول الرقمي، والحكومة الإلكترونية، والهوية الرقمية، والضرائب عبر الإنترنت.

وقال ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في (عِلم): «يُعدّ توسع (عِلم) في الأسواق العالمية أمرًا حيويًا لنجاحها ونموها. وننظر إلى مذكرة التفاهم على أنها تجربة جديدة تُمكننا من تطوير حلول رقمية مبتكرة لمعالجة التحديات الحالية والناشئة في الأسواق الجديدة، مثل: أوروبا. وتُتيح لنا هذه المذكرة مع (نيكسبلين) فرصة فريدة للاستفادة من خبراتها وثقافتها في مجال التحول الرقمي. ونؤكّد التزامنا الراسخ ببناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا وشركائنا الرئيسين. ونستند إلى خبراتنا الواسعة لتحقيق المزيد من النجاح والمساهمة في دفع مسيرة التحوّل الرقمي في هذه المناطق».

ويمثّل انتشار (عِلم) وتوسّعها إلى الأسواق العالمية مسعًى مشجعًا، إذ يتيح للشركة فرصة تقديم تجارب جديدة وابتكار حلول مبتكرة تُلبي احتياجات التحول الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية في مرحلةٍ تشهد دعم العديد من الحكومات لجهود التحول الرقمي من خلال اعتماد التدابير والمبادرات التشريعية المصممة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وشفافيتها، ويُفضي ذلك إلى توليد مجموعة من الفرص المُجزية للشركات المتخصصة في التحول الرقمي، مثل: تطوير منصات الحكومة الإلكترونية وتنفيذها، وأنظمة تقديم الضرائب عبر الإنترنت، وأنظمة الهوية الرقمية.

ونجحت شركة (عِلم) على مدى أكثر من ثلاثة عقود بترسيخ مكانتها كشريك رقمي مفضل لشريحة واسعة من العملاء أفرادًا ومؤسَّسات، كما تُعد الشركة محركًا رئيسيًا للتحول في القطاعين الحكومي والخاص.

وتتبنى الشركة رؤيةً تقوم على بناء مجتمع معرفي يواكب متطلبات العصر الرقمي، إذ تقدم خدماتها اليوم لأكثر من 30 مليون مستخدم، وما يقارب 700 ألف عميل تجاري ضمن القطاع الخاص.

وتعتمد شركة (عِلم) نهج توطين تقنية المعلومات، وتتيح نماذج أعمال أكثر مرونة وشمولية، وتدير أكثر من 50 علامة تجارية في مُختلف القطاعات، إلى جانب إدارة أكثر من 170 مشروع وإجراء نحو 2 مليار عملية سنويًا.