ديسكورد توسع التجارة الإلكترونية عبر السلع الافتراضية

تبحث خدمة المراسلة الشائعة التي يستخدمها اللاعبون ديسكورد عن فرص جديدة للإيرادات من خلال سوقها للسلع الافتراضية والأدوات الرقمية القابلة للتخصيص، الذي يتاح قريبًا لجميع المستخدمين، وليس المشتركين فقط.

وأطلقت الشركة سابقًا متجرها داخل التطبيقات، الذي تسميه Shop، وعرضته بصفته وسيلة للمشتركين في اشتراك Nitro المتميز لتخصيص حساباتهم وصورهم الرمزية الرقمية بعناصر افتراضية، مثل القبعات أو الرسوم المتحركة الملونة.

وقال بيتر سيليس، نائب الرئيس الأول للمنتج في ديسكورد: “لم يكن لدى المشتركين من غير مستخدمي Nitro في الوقت الحالي أي نوع من التخصيص للصور الرمزية. هذا الأمر تغير، إذ نفتح المتجر للمشتركين من غير مستخدمي Nitro، الذين من الواضح أنهم مجموعة كبيرة من المستخدمين”.

وتبلغ تكلفة عضوية Nitro إما 3 دولارات أو 10 دولارات شهريًا، اعتمادًا على مزايا معينة، وتمثل الجزء الأكبر من إيرادات الشركة.

وتجنبت ديسكورد نموذج الإعلان الرقمي، على عكس شركات التواصل الاجتماعي ميتا وسناب شات وإكس، وتستقطب بدلًا من ذلك المشتركين المستعدين للدفع مقابل مزايا خاصة، مثل القدرة على مشاركة الملفات الكبيرة وبث الفيديو العالي الوضوح.

وأوضح سيليس أن الشركة تتيح للمستخدمين إمكانية تخصيص الصور الرمزية داخل السوق الجديد مقابل 8 دولارات، في حين يحصل أعضاء Nitro على خصم بنسبة 30 في المئة.

ولا تصل ديسكورد إلى حد التجارة الرقمية مثل موقع الألعاب روبلوكس، الذي بدأ سابقًا بالسماح للمستخدمين بإنشاء الديكور والأزياء الخاصة وبيعها والمشاركة في الإيرادات.

وقال سيليس: “كل منتجات Nitro التي نبيعها من صنعنا”، مضيفًا أن السلع الرقمية أصبحت ذات شعبية متزايدة بين اللاعبين. وتسعر ديسكورد سلعها الرقمية بمستوى يشبه السلع الرقمية في الألعاب الأخرى، وذلك بسبب القيمة التي يعتقد بعض المستهلكين أنها تمثلها.

ومن المحتمل وجود الكثير من مستخدمي المنصة الذين لا يرغبون في الدفع مقابل العضوية، مع أنهم لا يمانعون في الدفع لمرة واحدة ليظهروا بشكل خاص داخل ديسكورد.

كما تبدأ المنصة بتقديم طريقة للمطورين المؤهلين في المملكة المتحدة وأوروبا للمشاركة في الإيرادات من خلال إنشاء تطبيقات تعتمد على المنصة والسماح للمستخدمين بالاشتراك فيها. وتتيح الخدمة للمطورين الاحتفاظ بنسبة 70 في المئة من مبيعات الاشتراكات.