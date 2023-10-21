جهات حكومية في أبوظبي تُطلق مشاريع ومبادرات مبتكرة في جيتكس جلوبال 2023

كشفت مشاركة حكومة أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2023 عن العديد من المشاريع والمبادرات التي أطلقتها جهات أبوظبي الحكومية في جناح حكومة أبوظبي في القاعة 19 في مركز دبي التجاري العالمي ضمن المنصة رقم B20 لتقديم خدماتها بأساليب مبتكرة اعتمادًا على التقنيات الرقمية الذكية المتقدِّمة.

وشملت مبادرات جهات أبوظبي الحكومية في المعرض، الذي انتهى يوم أمس الجمعة، استعراض هيئة أبوظبي للدفاع المدني لتطبيقها نظام التدريب المنهجي التكنولوجي (T-Sat) في توحيد أطر التطوير المهني، تماشيًا مع المعايير العالمية، فهو يوحِّد الاختصاصات المهنية المتعلِّقة بالمراحل الأربع للنظام الأصلي الذي أقرَّته القوات المسلحة.

وأطلق مركز الإحصاء – أبوظبي النسخة الثانية من منصة (التحليل والاستقراء) لتزويد متخذي القرار في إمارة أبوظبي بتحليلات ورؤى موثوقة.

وأطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي المساعد الرقمي ChamberGPT، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويستخدم تقنية معالجة اللغات الطبيعية، لمساعدة أعضاء الغرفة على التواصل مع منصة الغرفة بطريقة طبيعية وبديهية.

وإضافةً إلى ذلك، عرضت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عددًا من الابتكارات التي طوَّرتها، وشمل ذلك: تطبيق Fair Game الذي يقدِّم لعبةً مشوِّقة لعشّاق الفن من «فن أبوظبي»، ونظامًا إلكترونيًا للترشُّح لجائزة الشيخ زايد للكتاب يوفِّر منصة لتقديم الأعمال للفوز بهذه الجائزة المرموقة، و«جولة افتراضية بزاوية 360 درجة في مكتبة قصر الوطن».

وترسِّخ المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الجهات الحكومية في أبوظبي، في اليوم الرابع من معرض جيتكس جلوبال 2023، مكانة الإمارة في مجال التحوُّل الرقمي، وتواصل الارتقاء بإمكانات الوصول إلى الخدمات الحكومية.