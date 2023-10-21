جامعة دبي تبحث دور التقنية في قيادة النمو الاقتصادي بالعالم العربي

استضاف معرض (إكسباند نورث ستار) في إطار فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2023) بدبي، منتدى (جيا هوب) في دورته الخامسة الذي يتبنى عددًا من المبادرات والبرامج التي تدعم مخرجات المؤسسات التعليمية والأكاديمية لتتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل لتحقيق رؤى الحكومات العربية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أهداف الاستدامة، الذي تنظمه المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (جيا)، وذلك بشراكة إستراتيجية مع جامعة دبي.

وانعقدت الجلسة النقاشية التي أدارها الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي ورئيس المنتدى تحت عنوان «تأثير الابتكار: دور التقنية في قيادة النمو الاقتصادي في العالم العربي»، بحضور الدكتور حسين الأحمد، نائب الرئيس لجامعة دبي للشؤون الأكاديمية، والدكتور عمر المداح، نائب الوزير لشؤون الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتقنية بجمهورية مصر العربية.

وقد ناقشت الجلسة سبل مساهمة التقنية الحديثة في تحقيق النمو الاقتصادي في العالم العربي، وذلك من خلال تعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة للحياة بصورة عامة، لاسيما أن التقنية باتت تؤدي دورًا محوريًا في العديد من القطاعات الرئيسية، مثل: الطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية، والإعلام الرقمي، والمدن الذكية، كما تناولت الجلسة، المعوقات التي قد تواجه أطراف المنظومة خلال مسيرة اعتماد التقنيات لتحسين جودة الحياة، مثل: الافتقار إلى البنية التحتية، وفجوة المهارات، والحواجز التنظيمية، والمقاومة الاجتماعية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي أن التقنية الحديثة لها دور في تحقيق النمو الاقتصادي في العالم العربي بما يساهم في تعزيز التعاون العربي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وأن هذه التقنية سوف تساهم في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد العربي ليس في مجال الاقتصاد وحسب بل في مجالات متعددة كالتعليم، والصحة، والزراعة، والمصارف، والنقل.

ولفت إلى أن الاقتصاد الرقمي والتقني «يتعامل مع ثورة التقنية والمعلومات ويتعامل مع التعليم والثقافة وصولًا إلى صناعة الحاسوب وبرامجه ولابد أن نضع له مكانة يستحقها بين التحالفات والتكتلات التي تتزاحم في مناطق العالم المختلفة».

ونبّه إلى أن الدول العربية لديها الإمكانات والموارد الهائلة والموقع الجغرافي وجيل يطمح للأفضل شغوف بالتقنية ولديه مقومات النجاح في البرمجيات والإلكترونيات والتقنيات الحديثة.

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في مقدمة الدول العربية المتفوقة في تقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي إذ انجزت الكثير في مجال التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي وأصبحت نموذجًا متفردًا على مستوى العالم في تحقيق المعلومات الرقمية وتحقيق السعادة للمواطنين وتوفير الكثير من الفرص الاقتصادية.