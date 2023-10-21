إنفيديا تعلم الروبوتات المهارات المعقدة

أعلنت شركة إنفيديا أنها طورت وكيلًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يسمى يوريكا يشغله نموذج GPT-4 من OpenAI، وهو قادر على تعليم الروبوتات المهارات المعقدة بشكل مستقل.

وقالت الشركة في تدوينة: “يكتب يوريكا الخوارزميات المكافأة بشكل مستقل، ودرب للمرة الأولى يدًا آلية على أداء حيل سريعة في تدوير القلم، كما علم الروبوتات كيفية فتح الأدراج والخزائن، ورمي الكرات والتقاطها، والتلاعب بالمقص، من بين نحو 30 مهمة”.

وأتاح التعلم المعزز على مدى العقد الماضي تحقيق مكاسب مذهلة، ومع ذلك لا تزال هناك العديد من التحديات، مثل تصميم المكافآت، التي تظل عبارة عن عملية تجربة وخطأ.

ويعد يوريكا الخطوة الأولى نحو تطوير خوارزميات جديدة قادرة على إدماج أساليب التعلم التوليدي والمعزز لحل المهام الصعبة.

ونشرت إنفيديا أيضًا مكتبة خوارزميات الذكاء الاصطناعي ليوريكا لكي يتمكن الأشخاص من تجربته باستخدام Nvidia Isaac Gym، وهو تطبيق مرجعي لمحاكاة الفيزياء لأبحاث التعلم المعزز.

وبنت إنفيديا Nvidia Isaac Gym بالاعتماد على Nvidia Omniverse، وهي منصة تطوير لبناء الأدوات والتطبيقات الثلاثية الأبعاد المعتمدة على إطار العمل OpenUSD.

ويدور الحديث في الاشهر الأخيرة حول وكلاء الذكاء الاصطناعي، وازداد الحديث في شهر أبريل مع ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، مثل Auto-GPT و BabyAGI و AgentGPT.

ويعتمد العمل الحالي لشركة إنفيديا على الجهود السابقة، ومنها Voyager، وهو وكيل ذكاء اصطناعي مصمم بالاعتماد على GPT-4 وقادر على تشغيل لعبة ماين كرافت بشكل مستقل.

وقال جيف كلون، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة كولومبيا البريطانية الذي كان سابقًا باحثًا في OpenAI، في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع حول الجهود المبذولة لتحويل روبوتات الدردشة إلى عملاء عبر الإنترنت: “تعد هذه فرصة تجارية ضخمة قد تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات”، مع إضافة أن هذا له جانب إيجابي كبير وعواقب ضخمة على المجتمع.

وقال المؤلفون في ورقة بحثية جديدة: “يستغل يوريكا الجيل الجديد من أسلوب التعلم الآلي ZSL، وكتابة التعليمات البرمجية، وقدرات التحسين السياقي للنماذج اللغوية الكبيرة المتطورة، مثل GPT-4، لإجراء التحسين التطوري على رمز المكافأة، إذ يمكن استخدام المكافآت الناتجة لاكتساب المهارات المعقدة من خلال التعلم المعزز”.

وقالت إنفيديا: “يعد يوريكا عبارة عن مزيج فريد من النماذج اللغوية الكبيرة وتقنيات المحاكاة المسرعة بحدات معالجة الرسومات. نعتقد أن يوريكا قادر على التحكم الذكي بالروبوت ويوفر طريقة جديدة لإنتاج الرسوم المتحركة الواقعية جسديًا للفنانين”.