إكس تطلق قريبًا مستويات جديدة من الاشتراك

أفاد إيلون ماسك أن منصة إكس، تويتر سابقًا، تستعد قريبًا لإطلاق مستويين جديدين من الاشتراك، مما يؤكد التقارير السابقة.

وأوضح مالك المنصة أن تكلفة المستوى الأول قد تكون أقل من الخطة الحالية البالغة 8 دولارات شهريًا، مع أنها لن تقلل الإعلانات، في حين أن المستوى الثاني يكون أعلى تكلفة، مما يؤدي إلى إزالة جميع الإعلانات.

وتعد خطة الاشتراك الحالية بعرض نصف كمية الإعلانات للمشتركين. ولم يذكر ماسك أسعار هذه المستويات الجديدة.

وقال في تغريدة: “سنطلق مستويين جديدين من اشتراكات X Premium قريبًا. أحدهما قليل التكلفة مع جميع الميزات، مع أنه لا يوجد انخفاض في الإعلانات، والآخر مرتفع التكلفة، مع أنه لا يحتوي على إعلانات”.

وأظهرت في وقت سابق من هذا الشهر التعليمات البرمجية لتطبيق المنصة إشارات تتعلق بثلاث مستويات منفصلة من الاشتراك.

وذكرت وكالة بلومبرج أيضًا بشكل منفصل أن إكس تختبر عدة خطط مدفوعة لتحقيق المزيد من الإيرادات.

والجدير بالذكر أن شركة ميتا تفكر في مستوى خالٍ من الإعلانات استجابةً لحكم محكمة الاتحاد الأوروبي، الذي ينص على أنه يجب أن يكون لدى المستخدمين خيار لمستوى خالٍ من الإعلانات إذا رفضوا الموافقة على معالجة الشركة لبياناتهم.

وأكدت تيك توك أيضًا سابقًا أنها تختبر طبقة خالية من الإعلانات.

وليس من الواضح إذا كانت خطوة إكس تأتي استجابة لحكم محكمة الاتحاد الأوروبي. ويجرب ماسك طرقًا جديدة لزيادة إيرادات إكس. وبدأت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع باختبار خطة بقيمة دولار واحد سنويًا للمستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين للوظائف الأساسية، مثل النشر والإعجاب وإعادة النشر.

وقالت الشبكة الاجتماعية: “تهدف هذه الخطوة إلى تقليل عدد الروبوتات عبر المنصة، ولم يكن المقصود منها أن تكون مولدًا للربح”.

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر انخفاض إيرادات الإعلانات باستمرار منذ استحواذ ماسك على إكس، لذلك ليس من المستغرب أن يتخذ ماسك خطوات لتعزيز إيرادات الاشتراكات.

وأوضحت ليندا ياكارينو في وقت سابق من هذا الشهر أن إكس لديها نحو 245 مليون مستخدم نشط يوميًا و 500 مليون مشاركة يوميًا، في محاولة منها لجذب المعلنين من خلال نشرها لهذه المقاييس المهمة.