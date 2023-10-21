تتميز حواسيب ماك بوك (MacBook) من آبل بقوة الأداء، والتصميم الأنيق، وتوفر خيارات عديدة لتكوين سعة التخزين قبل شراء الحاسوب مما يساعدك في الحصول على حاسوب محمول بسعة تخزين تلبي احتياجاتك المختلفة خاصةً إذا كنت مبرمج أو تعمل في مجال تحرير الفيديو والتصميم وغيرها من المجالات التي تتطلب استخدام برامج ثقيلة، وتخزين العديد من الملفات.

يعتمد اختيار الطراز المناسب لك من حواسيب ماك بوك على عدّة عوامل، أبرزها: السعر الذي تريد إنفاقه، ومن المهم معرفة أن حواسيب ماك بوك تُباع بأسعار مرتفعة مقارنةً بأنواع الحواسيب الأخرى، ومن ناحيةٍ أخرى يجب التركيز في حجم الشاشة، وخيارات مساحة التخزين المُتاحة، ونوع المعالج وقوته وعمر البطارية، فعند تعرف جميع هذه المواصفات قبل الشراء ستتمكن من اختيار حاسوب ماك بوك يتناسب مع احتياجاتك.

ولمساعدتك في الاختيار، سنذكر فيما يلي مواصفات أفضل حواسيب ماك بوك في عام 2023:

1- حاسوب MacBook Air M2 بمقاس 13 بوصة:

حصل حاسوب MacBook Air M2 بمقاس 13 بوصة على تحديثات قوية مقارنةً بالطراز السابق، فقد استخدمت آبل معالج M2 واعتمدت تصميمًا جديدًا يشبه تصميم حواسيب MacBook Pro.

وبفضل التصميم الجديد والشاشة التي تأتي بمقاس قدره 13.6 بوصة بدلًا من 13.3 بوصة في الطراز السابق، ومعالج M2 السريع والقوي وكاميرا الويب العالية الدقة، يُعدّ هذا الحاسوب من أفضل حواسيب ماك بوك في هذا العام.

يضم هذا الحاسوب شاشة من نوع (Liquid Retina) بدقة قدرها 2560 × 1664 بكسلًا، وتدعم تقنية True Tone. ويتمتع بعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، ويأتي مع ذاكرة موحدة (unified memory) بسعة حجمها 8 جيجابايت، ويمكن تكوينه بسعة يصل حجمها إلى 24 جيجابايت، كما يأتي مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة حجمها 256 جيجابايت، ويمكن تكوينه بسعة يصل حجمها إلى 2 تيرابايت.

يُباع حاسوب MacBook Air M2 بمقاس 13 بوصة بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.

2- حاسوب MacBook Air M2 بمقاس 15 بوصة:

طرحت آبل حاسوب MacBook Air بمقاس 15 بوصة الذي يعمل بشريحة M2 خلال شهر يونيو 2023، ويتميز هذا الجهاز بأنه يجمع بين أناقة التصميم وقوة الأداء والحجم المتوسط وسهولة النقل.

يُعد معالج M2 واحدًا من أقوى معالجات آبل، ويوفر أداءً سلسًا يضمن إنجاز كل المهام المختلفة دون تأخير، وتقول آبل إن هذا المعالج من آبل أسرع بمقدار 12 ضعفًا مقارنةً بأسرع جهاز ماك بوك آير يعمل بمعالج إنتل، وأسرع بمرتين مقارنةً بأجهزة الحواسيب المحمولة المُنافِسة التي تعمل بمعالج إنتل Core i7 الأحدث.

يتميز M2 MacBook Air بمقاس 15 بوصة بوحدة لمعالجة الرسومات ذات 10 أنوية، ويمكن تكوينه بسعة 8 أو 16 أو 24 جيجابايت من الذاكرة الموحدة (unified memory).

يضم هذا الحاسوب شاشة من نوع (Liquid Retina) بدقة قدرها 2880 × 1864 بكسلًا وتدعم تقنية True Tone، وتمنحك الشاشة بمقاس 15 بوصة مساحة كبرى للعمل مع نوافذ مختلفة مقارنةً بالطراز الذي يأتي بمقاس 13 بوصة.

يستمر جهاز MacBook Air بمقاس 15 بوصة في العمل لمدة 15 ساعة من تصفح الويب عبر الاتصال بشبكة الواي فاي، و 18 ساعة من تشغيل أفلام Apple TV، ويبدأ سعره من 1299 دولارًا.

3- حاسوب MacBook Air M1 بمقاس 13 بوصة:

يعمل حاسوب MacBook Air M1 بمعالج M1 من آبل الذي يُعدّ مناسبًا لمعظم المهام اليومية البسيطة والمتوسطة، ويُباع هذا الحاسوب بسعر أقل مقارنةً بأحدث طرز حواسيب ماك بوك، وهذا يجعله خيارًا مناسبًا للطلاب بشكل خاص.

يضم هذا الحاسوب شاشة من نوع (Retina) بمقاس قدره 13.3 بوصة، وبدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، ويتمتع بعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، ويأتي مع ذاكرة موحدة بسعة حجمها 8 جيجابايت، وقرص من نوع SSD بسعة حجمها 256 جيجابايت.

يُباع حاسوب MacBook Air M1 بمقاس 13 بوصة بسعر يبدأ من 999 دولارًا.

4- حاسوب MacBook Pro بمقاس 16 بوصة:

يُعدّ حاسوب MacBook Pro بمقاس 16 بوصة خيارًا مناسبًا للمبدعين والمصممين والأشخاص الذين يستخدمون البرامج الثقيلة مثل: برامج تحرير الفيديو، والبرامج الخاصة بالبرمجة.

يتمتع جهاز MacBook Pro بالتصميم الخارجي نفسه مثل الطراز السابق، لكن المعالجات الجديدة أحدثت فرقًا كبيرًا في السرعة والأداء مقارنةً بمعالجات M1 Pro و M1 Max. فقد حدّثت آبل طُرز MacBook Pro في عام 2023 بإضافة معالجات M2 Pro و M2 Max الخاصة بها، مما منح حواسيب MacBook Pro الحديثة المزيد من القوة في الأداء.

يأتي هذا الحاسوب مع شاشة من نوع (Liquid Retina XDR) بمقاس قدره 16.2 بوصة، وبدقة قدرها 3456 × 2234 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا.

يمكن تكوين هذا الحاسوب بسعة يصل حجمها إلى 96 جيجابايت من الذاكرة الموحدة (unified memory)، وما يصل إلى 8 تيرابايت من سعة قرص التخزين من نوع SSD. ويستمر جهاز MacBook Pro بمقاس 16 بوصة بالعمل لمدة 22 ساعة عند تشغيل الأفلام، ولمدة 15 ساعة عند تصفح الإنترنت عبر الاتصال بشبكة الواي فاي.

يُباع حاسوب MacBook Pro بمقاس 16 بوصة بسعر يبدأ من 2499 دولارًا.