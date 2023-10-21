أسدام الرقمية توقع مذكرتي تفاهم في جيتكس جلوبال 2023

وقّعت (أسدام الرقمية) المختصة في تقديم الخدمات الاحترافية للقطاعين العام والخاص، مذكرتي تفاهم وذلك بهدف تطوير الأعمال والفرص في مجال أعمالهم وخبرتهم، وذلك في إطار معرض جيتكس جلوبال 2023 الذي انتهى أمس الجمعة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وجاءت مذكرة التفاهم الأولى مع شركة (سمارت لاين) من دولة الإمارات العربية المتحدة المختصة في تكنولوجيا المعلومات وتوفير البنية التحتية والأجهزة والبرامج في المجالات المدنية، فيما جاءت مذكرة التفاهم الأخرى مع (الشركة الكويتية التطبيقية لشبكات المعلومات) من دولة الكويت المختصة في تقديم خدمات التطبيقات للهواتف والأجهزة واستضافة التطبيقات وتحسين تجربة المستخدم.

وأعرب المدير التنفيذي لشركة (أسدام الرقمية)، الدكتور جهاد بكر، عن سعادته بهذا التعاون مع هذه الشركات، مشيرًا إلى أنها خطوة في طريق المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص في الأسواق الخليجية في مجال التكنولوجيا الرقمية، وأضاف أن من شأن هذه الخطوة توظيف سبل التعاون من خلال تلك الشراكات في مجالات تحسين خدمات الحكومة ودعم الابتكار.

الجدير بالذكر أن (أسدام الرقمية) هي شركة خدمات احترافية مقرها دبي وتنشط في منطقة دول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط، حيث تقدم خدماتها للقطاعين العام والخاص، وهي مكرسة للارتقاء بأعمال عملائها من خلال دعمهم في مسيرة تنفيذ إستراتيجيتهم، وتمكينهم من مواءمة أهداف الأعمال والأهداف الرقمية عبر خدمات الاستشارات والتدريب ونقل المعرفة من خلال فريق عمل يملك الخبرة في فن ترجمة الإستراتيجية إلى نمو فعلي على أرض الواقع، اعتمادًا على أساليب التنفيذ المبتكرة والشراكات المستدامة.