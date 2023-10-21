أبرز المزايا الجديدة في نظام أندرويد 14

طرحت جوجل الإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 14 في مطلع شهر أكتوبر الجاري، وقد أصبح بإمكان جميع مستخدمي هواتف Pixel تثبيت هذا النظام والتمتع بمزاياه. وفي وقت لاحق من العام الحالي، سيتوفر هذا النظام لهواتف سامسونج، وون بلس، وأوبو، وسوني، وفيفو، وغيرها من هواتف أندرويد المتوافقة.

يحتوي نظام التشغيل أندرويد 14 على العديد من المزايا والتحديثات التي من شأنها تحسين تجربة استخدام هواتف أندرويد، وفيما يلي، سنذكر بعض من أبرز المزايا الجديدة المتوفرة في هذا النظام:

1- إمكانية تخصيص شاشة القفل:

واحدة من أهم المزايا المتوفرة في نظام أندرويد 14 هي القدرة على تخصيص شاشة القفل. إذ يمكن للمستخدمين تعديل شكل الساعة والخط وخلفية الشاشة لإضفاء مظهر جديد عليها.

يمكنك استخدام الرموز التعبيرية المفضلة لديك كخلفية للشاشة الرئيسية لهاتفك، واستخدام صورة مختلفة لشاشة القفل. وهناك عدد كبير من أنماط الساعة للاختيار منها، ويمكنك تغيير لون الساعة وحجمها بحسب رغبتك.

تشبه مزية تخصيص شاشة القفل في نظام أندرويد 14 مزية التخصيص المُتاحة لمُستخدمي هواتف آيفون التي أضافتها آبل إلى نظام iOS 16، لكنها لا تقدم جميع الخيارات المُتاحة لمُستخدمي آيفون، فلا يوجد خيار إضافة الويدجت إلى شاشة قفل الهاتف، ولا يوجد خيار Photo Shuffle.

2- إشعارات الفلاش:

من مزايا إمكانية الوصول الجديدة في نظام أندرويد 14 هي (إشعارات الفلاش) Flash notifications التي تجعل الهاتف يُصدر ضوء فلاش عند وصول إشعار جديد.

فإذا كنت تواجه صعوبة في سماع رنين هاتفك عند وصول إشعار أو مكالمة، فيمكنك إعداد مزية (إشعارات الفلاش) Flash notifications لإصدار ضوء فلاش عندما يصلك إشعار جديد مما يساعدك في تتبع جميع الإشعارات الجديدة بسهولة.

ولإعداد هذه المزية في هواتف Pixel، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (إمكانية الوصول) Accessibility. انقر فوق خيار (إشعارات الفلاش) Flash notifications، ثم فعّل خيار (فلاش الكاميرا) camera flash أو خيار (فلاش الشاشة) screen flash.

3- مزية Health Connect:

يحتوي نظام التشغيل أندرويد 14 على مزية Health Connect التي تُسهّل مشاركة البيانات الصحية والخاصة بتتبع اللياقة البدنية عبر التطبيقات المختلفة. إذ تعمل هذه المزية كمركز لتخزين جميع بياناتك الصحية، ومنها: معدل ضربات القلب وعدد الخطوات والسعرات الحرارية المحروقة وغيرها.

كانت مزية Health Connect متوفرة كتطبيق مستقل في متجر جوجل، ولكن جوجل أضافتها إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويمكنك الوصول إليها في هواتف Pixel التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 بالانتقال إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختيار (الخصوصية) Privacy وستجد هناك خيار (Health Connect) ضمن قائمة الخيارات.

4- إمكانية تغيير حجم الخط:

من المزايا الجديدة التي تندرج ضمن مزايا إمكانية الوصول في نظام أندرويد 14 هي القدرة على زيادة حجم الخط بنسبة 200%، وستساعد هذه المزية بشكل خاص الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الرؤية، إذ يمكنهم قراءة النصوص بشكل أوضح من قبل وتحسين تجربة استخدام الهاتف.

الخاتمة:

يحتوي نظام التشغيل الجديد أندرويد 14 على الكثير من المزايا الجديدة الأخرى غير المذكورة سابقًا، وهناك العديد من التغييرات التي قد لا تلاحظها فورًا عند تثبيت النظام الجديد في هاتفك، ولكنها ستساعد في تحسين تجربة الاستخدام.

وإذا كنت تستخدم هاتف Pixel متوافق مع نظام التشغيل الجديد، فستستمتع بجميع المزايا الجديدة المتوفرة في هذا النظام، ولكن بالنسبة إلى هواتف أندرويد الأخرى، قد تُزيل الشركة المُصنّعة بعض المزايا لعدم التوافق مع واجهة المستخدم الخاصة بها.