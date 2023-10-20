Table Finder تستعرض حلولها الذكية لإدارة حجوزات المطاعم

استعرضت (تيبل فايندر) Table Finder التابعة لمجموعة (ديجيتال بلانتس) Digital Planets، الرائدة في مجال التحول الرقمي، حلولها الذكية لإدارة حجوزات المطاعم، التي ستحدث ثورة في قطاع المطاعم من خلال خدماتها المبتكرة لإدارة الطاولات.

واستعرضت الشركة هذه الحلول خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023، الحدث التكنولوجي الأبرز على مستوى المنطقة والعالم، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في المدة الواقعة بين 16 و20 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وتُقدّم Table Finder حلًا شاملًا للتحديات التي يواجهها كل من العملاء والشركات في إدارة حجوزات المطاعم وتقديم الطلبات، من خلال تطبيق سهل الاستخدام عبر الهاتف المحمول، حيث يمكن للعملاء تأمين حجوزات الطاولة بسهولة، مما يضمن تجربة طعام سلسة وماتعة. وفي الوقت نفسه، يمكن للمطاعم الاستفادة من المنصة لإطلاق عروضها على قاعدة أوسع من العملاء، مما يعزز في النهاية أداءها ويزيد من وصولها إلى العملاء المستهدفين.

وتعليقًا على هذا الحدث، أعرب الدكتور أحمد حنفي، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة Digital Planets، عن سعادته وفخره بإطلاق شركة Table Finder تحت مظلة شركة Digital Planets، وذلك لإدماج التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الخدمات.

وقال: «يسعدنا تقديم Table Finder كوسيلة لتعزيز تجربة العميل ممزوجةً بالإبداع، وذلك في محاولة من Digital Planets للاستفادة من نماذج الأعمال المبتكرة وتقديمها كحل مبتكر يخدم السوق العربي».

وتُحقق Table Finder زيادة ملحوظة في الكفاءة التشغيلية لقطاع المطاعم بنسبة 131 في المئة. حيث أصبح ذلك ممكنًا من خلال تنفيذ تطبيقات الهاتف المحمول المتطورة وخيارات الحلول السحابية، مما يوفر تكاملًا سلسًا في نماذج الأعمال المتاحة وتعزيز أهمية التكنولوجيا ودورها في قطاع المطاعم، كما تمتلك Table Finder خطة توسع طموحة خلال المدة القادمة، تستهدف التوسع في المملكة العربية السعودية، والسوق المصرية خلال العام الجديد 2024.

وأضاف حنفي: «يوفّر جيتكس منصة مثالية للشركات المصرية للقاء الشركات الأجنبية والأشخاص من مختلف القطاعات لفهم متطلباتهم التكنولوجية مما يساعد بدرجة كبرى في توفير حلول فضلى وتشكيل شراكات لتطوير أعمال الشركات وسلاسة أعمالهم، علاوة على استكشاف أحدث ما يمكن أن يقدمه عالم التكنولوجيا من تقنيات، وإلقاء نظرة حقيقية على المستقبل»، مشيرًا إلى أن أسبوع جيتكس للتقنية سيحدد الطرق المبتكرة التي ستمكّن الأنظمة المتطوّرة والأجهزة الحديثة، والجيل الجديد الأكثر هوسًا بالتقنيات، من إعادة تشكيل العالم من جديد.