ون بلس تعلن هاتفها القابل للطي الأول OnePlus Open

أعلنت شركة ون بلس هاتفها القابل للطي الأول OnePlus Open بسعر 1799 يورو، وتستمر الطلبات الأولية حتى 26 أكتوبر، ويحصل أولئك الذين يطلبون الهاتف سابقا على OnePlus Buds 2 Pro مجانًا.

وتبدأ المبيعات المفتوحة في 27 أكتوبر، ويحصل أصحاب OnePlus Open أيضًا حتى 30 نوفمبر على خصم بنسبة 10 في المئة على OnePlus Pad، وخصم بنسبة 30 في المئة على Buds Pro 2 و Nord Buds 2 و Buds 2R.

ويحتوي هاتف OnePlus Open عند إغلاقه على شاشة Super Fluid LTPO 3.0 AMOLED بقياس 6.31 بوصات بدقة 2484×1116 بكسل مع معدل تحديث ديناميكي متغير بين 10 و 120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تقليدية مقدارها 20:9، مع سطوع نموذجي بمقدار 1400 شمعة في المتر المربع، ويصل السطوع في ذروته إلى 2800 شمعة في المتر المربع.

وتحصل داخل OnePlus Open على شاشة LTPO 3.0 AMOLED بقياس 7.82 بوصات بدقة 2440×2268 بكسل مع معدل تحديث ديناميكي متغير بين 1 و 120 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 1.0758:1، وذروة السطوع نفسها.

ويأتي هاتف ون بلس الجديد باللون الأسود Voyager Black مع جهة خلفية من الجلد الصناعي أو باللون الأخضر Emerald Dusk مع جهة خلفية من الزجاج.

ويبلغ وزن الجهاز باللون الأسود 239 جرامًا، في حين يبلغ وزن الجهاز باللون الأخضر 245 جرامًا، وكلاهما أخف من هاتف Galaxy Z Fold5 البالغ وزنه 253 جرامًا.

وتعاونت ون بلس مع شركة Hasselblad لتزويد الهاتف بخمس كاميرات، إذ تتضمن الجهة الخلفية عدسة رئيسية بمستشعر LYTIA-T808 الجديد من سوني بدقة 48 ميجابكسل مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 64 ميجابكسل. وتوجد كاميرتان للصور الشخصية، واحدة بدقة 20 ميجابكسل في الجهة الداخلية والأخرى بدقة 32 ميجابكسل في الجهة الخارجية.

ويشغل معالج Snapdragon 8 Gen 2 الهاتف بالاقتران مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

ويستمد الجهاز القابل للطي الطاقة من بطارية تبلغ سعتها 4805 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، وتوضح ون بلس أنه البطارية قابلة للشحن من نسبة 1 في المئة إلى 100 في المئة خلال 42 دقيقة.

ويرحب بك تطبيق تخصيص الهاتف الذكي OnePlus Canvas عند فتح الشاشة، وأشارت ون بلس إلى أنها أعادت تصميمه بالكامل ليتناسب مع المهام المتعددة.

وأضافت الشركة أن 95 في المئة من التطبيقات تدعم الشاشة الواسعة، ويمكنك تغيير حجم النافذة النشطة في إعداد النوافذ المتعددة حسب رغبتك، كما يمكنك استخدام ثلاث نوافذ عبر الشاشة في العرضين الرأسي والأفقي.