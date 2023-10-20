واتساب تتيح لك استخدام حسابين في وقت واحد
واتساب تتيح لك استخدام حسابين في وقت واحد
أخبار الإنترنت

واتساب تتيح لك استخدام حسابين في وقت واحد

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أعلنت شركة ميتا طرح تطبيق واتساب لإمكانية التبديل بين الحسابات عبر أندرويد، مما يتيح للمستخدمين استخدام حسابين في وقت واحد والتبديل بين الحسابين.

ولن تحتاج إلى استخدام جهاز إضافي أو تسجيل الخروج بشكل مستمر من حسابك لتتمكن من استخدام حسابين مختلفين عبر منصة التراسل الشهيرة.

وتسهل هذه الميزة الجديدة إدارة المحادثات عبر الحسابات المتعددة، كما لو كان لديك حساب واتساب واحد للعمل وآخر لمراسلة الأصدقاء وأفراد العائلة.

وتشير ميتا إلى أنك تظل بحاجة إلى رقم هاتف منفصل وبطاقة اتصال (أو هاتف يقبل شرائح الاتصال المتعددة أو eSIM) إذا كنت تريد إعداد حساب ثانٍ.

وتحتاج أيضًا إلى الهاتف الثاني أو بطاقة الاتصال لتلقي رمز المرور لمرة واحدة الذي ترسله منصة واتساب عبر الرسائل القصيرة للوصول إلى حسابك الثاني عبر جهاز مختلف.

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ويستمر التطبيق بعد هذا التحقق الأولي في العمل لكلا الحسابين دون الجهاز الثاني أو بطاقة الاتصال، كما يقول المتحدث باسم واتساب، إيلي هيتريك. ويمكنك إدارة الإشعارات المنفصلة وإعدادات الخصوصية لكل حساب.

وقالت الشركة في تدوينة: “مفيد للتبديل بين الحسابات – مثل حسابات العمل والحسابات الشخصية – لم تعد الآن بحاجة إلى تسجيل الخروج في كل مرة، أو حمل هاتفين أو القلق بشأن المراسلة من المكان الخطأ”.

وتعمل ميتا منذ مدة على تسهيل الوصول إلى حساب واتساب عبر أجهزة مختلفة، إذ طرحت في عام 2021 ميزة الأجهزة المتعددة التي تتيح لك استخدام حساب واحد عبر أربعة أجهزة، الأجهزة اللوحية أو المتصفحات أو أجهزة الحواسيب العاملة بنظام أندرويد.

ووسعت الشركة في وقت سابق من هذا العام هذه الميزة لتشمل المزيد من الهواتف الذكية والسماح لعدة هواتف ذكية بتسجيل الدخول إلى حساب واحد.

وطرحت المنصة في وقت سابق من هذا الأسبوع دعم مفتاح المرور لإصدار أندرويد، إذ يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى التطبيق دون المصادقة الثنائية المستندة إلى الرسائل القصيرة.

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