هيئة دبي الرقمية تختتم مشاركتها في جيتكس جلوبال 2023 بنجاح لافت وحضور جماهيري كبير

اختتمت هيئة دبي الرقمية بنجاحٍ لافت فعاليات مشاركة المنصة الرئيسة لحكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2023، وذلك في نسخته الثالثة والأربعين التي أُقيمت في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الواقعة بين 16 و20 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بمشاركة ما يزيد على 40 جهة حكومية وخاصة في إمارة دبي.

وشهدت المنصة الرئيسة لحكومة دبي طوال أيام الحدث إقبالًا واسعًا من زوار الحدث لتعرف مستجدات مشاريع هيئة دبي الرقمية وخدماتها ومبادراتها والهيئات والجهات المشاركة في المنصة من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن النسخة الكبرى في تاريخ المعرض، التي شهدت مشاركة 6,000 جهة وشركة من جميع دول العالم.

وقد شهدت المنصة الرئيسة لحكومة دبي ازدحامًا متواصلًا من الزوار للاطلاع على معروضاتها المبتكرة، وقد زار المنصة أكثر من 40 وفدًا رسميًا محليًا وعالميًا.

كما شهدت المنصة أكثر من 40 حدثًا حيويًا كتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكة بين دبي الرقمية وجهات مختلفة من القطاعين، وكذلك توقيع اتفاقيات متنوعة بين الجهات الأخرى، إلى جانب فعاليات الإطلاقات الجديدة والتكريم والمحاضرات.

وأكد (طارق الجناحي)، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي بهيئة دبي الرقمية أن مشاركة الهيئة في المعرض الأبرز بمجال التكنولوجيا على مستوى المنطقة والعالم شهدت هذا العام نجاحًا كبيرًا، وقد ساهمت في تحقيق أهداف دبي الرقمية الرامية إلى استعراض مستجدات مشاريعها في مسيرتها نحو رقمنة الحياة في الإمارة. كما شكّل الحدث فرصة مثالية لعقد اللقاءات والتواصل المباشر مع صُناع التكنولوجيا وخبرائها لتبادل الرؤى والأفكار وتعرف أفضل الحلول لاستشراف مستقبل قطاع رقمنة المدن على الصعيدين المحلي والدولي.

وسلّطت دبي الرقمية الضوء من خلال المنصة الموحدة لحكومة دبي على المشاريع النوعية لجميع مؤسساتها التابعة لها، في مجالات الأمن السيبراني، والبيانات ومشاريع مؤسسة دبي الرقمية. إذ استعرضت مستجدات مشاريع المها، وواجهة برمجة تطبيقات دبي ومرقاب ومركز العمليات الأمنية السيبرانيأساس المتعلقة بقطاع الأمن السيبراني.

وفي مجال البيانات، استعرضت دبي الرقمية مشاريع: اعرف متعاملك، والتعداد اللحظي لسكان دبي، والموقع الإلكتروني لإحصاءات دبي DSC Website، ومنصة (حديث دبي) Dubai Talks، ومشاريع تمكين استطلاعات الرأي، ومسح دخل الأسرة وإنفاقها لعام 2024، ولوحة دبي .

وفيما يتعلق بمشاريع مؤسسة دبي الرقمية تناولت المنصة مشروع دبي للذكاء الاصطناعي ومشروع الهوية الرقمية إلى جانب مشروع تجارب المدينة الرقمية.