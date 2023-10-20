هيئة تنمية الصادرات السعودية وأمازون تطلقان واجهة متجر (صناعة سعودية) على Amazon.sa

أطلقت أمازون السعودية واجهة متجر (صناعة سعودية) على موقع Amazon.sa، ويضم هذا المتجر آلاف المنتجات المصنّعة محليًا والحاصلة على اعتماد برنامج (صُنع في السعودية) التابع لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وتهدف هذه الخطوة إلى ترويج المنتجات المحلية الصنع إلى الملايين من عملاء أمازون، والإسهام في دفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعزيز قطاع ريادة الأعمال في السعودية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وجاء الإعلان عن إطلاق واجهة متجر (صناعة سعودية) على هامش معرض (صُنع في السعودية) لهذا العام، وعقب توقيع اتفاق تعاون بين شركة أمازون وهيئة تنمية الصادرات السعودية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إذ وقّع المذكرة المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، ومدير أمازون في دول الخليج عبدو شلالا.

ويضم المتجر الجديد على موقع Amazon.sa آلاف المنتجات المصنعّة محليًا ضمن العديد من الفئات، ومن ذلك: العناية الصحية الشخصية، والأدوات المنزلية، ورعاية الأطفال، والتجميل، والمواد الغذائية، مما يوفر للعملاء خيارات واسعة تلبي مختلف الاحتياجات.

ويُسهم المتجر في تشجيع المتسوقين على دعم الشركات المحلية، ويسهّل على العملاء عملية العثور على المنتجات المحلية، والاطلاع عليها، وشرائها في جميع أنحاء المملكة.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير: «يعمل برنامج (صنع في السعودية) على بناء مجتمع تعاوني تُشكِّل الشركات المحلية محور اهتمامه، إذ يؤدي البرنامج دورًا رئيسًا في دعم المنتجات السعودية والترويج لها تحت مظلة علامة تجارية موثوقة، مع مساعدتها على توسيع نطاق انتشارها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية. إن اتفاق الشركة التي تجمعنا مع شركة أمازون تعزز التزامنا بتمكين المزيد من العلامات التجارية من توسيع نطاق التصنيع المحلي، مع ترسيخ مكانة المنتجات والخدمات السعودية بوصفها خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين على المستويين المحلي والعالمي».

يُشار إلى أن آلاف الشركات المحلية تحمل شعار برنامج (صُنع في السعودية) وشهادته لتأكيد الجودة والأصالة. وتُتاح حاليًا الفرصة لهذه الشركات للوصول إلى عملاء أمازون حول العالم من خلال خدمة (التسجيل العالمي) التي أطلقت حديثًا على موقع Amazon.sa، وتفتح آفاقًا واسعة أمام البائعين في السعودية وتربطهم بمئات الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم أكثر من ذي قبل.

وبدوره، قال مدير عام أمازون السعودية عبدو شلالا: «نفخر اليوم بإطلاق واجهة متجر (صناعة سعودية) على موقع Amazon.sa بالتعاون مع برنامج (صُنع في السعودية) لدعم البائعين من جميع الفئات، ومن ذلك: الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والإسهام بدرجة كبرى في دعم الجهود نحو اقتصاد رقمي مزدهر. ويدعم المتجر الجديد البائعين المحليين لتوسيع عملياتهم عبر التجارة الإلكترونية، ويُمكِّنهم من عرض آلاف المنتجات المحلية وغيرها من البضائع الفريدة التي تستقطب اهتمام العملاء في المملكة. ويُعَد إطلاق المتجر الجديد نقطة البداية نحو شركة طويلة الأمد مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، تؤكد التزامنا المُطلق في الاستثمار في الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بالأدوات والخدمات اللازمة لتحقيق النجاح والنمو».

ومنذ إطلاق أمازون السعودية في عام 2020، واصلت الشركة استثماراتها في المملكة، إذ استمرت في إطلاق الخدمات والأدوات لدعم الشركات المحلية.

وتتعاون الشركة على نحو وثيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، لتمكين هذه الفئة من الشركات التي تشكل جزءًا حيويًا من الاقتصاد السعودي، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى ضم 40 ألفًا من البائعين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى موقع Amazon.sa بحلول عام 2025.

كما يمكن للبائعين في السعودية الاستفادة من تطبيق (أمازون سيلر) Amazon Seller الذي يُمكِّنهم من إنجاز أعمالهم بمزيد من السرعة والسهولة والمرونة.

ويُمكن لشركاء البيع المحليين أيضًا الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات الشحن المناسبة لاحتياجات وأهداف أعمالهم، ومن ذلك: خدمة الشحن التي توفرها أمازون Fulfillment By Amazon، إذ تقوم أمازون بتخزين المنتجات وإعدادها وشحنها للعملاء، الأمر الذي يُمكِّن الشركات من الوصول إلى العملاء بسرعة كبرى وكفاءة عليا.

ويتوفر متجر (صناعة سعودية) الآن على www.amazon.sa/saudimade. ولمزيد من المعلومات بشأن كيفية البيع على Amazon.sa، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني sell.amazon.sa. وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن خدمة (التسجيل العالمي)، يرجى زيارة صفحة التسجيل.