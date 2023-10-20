هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تجدد دعوتها لتسجيل أسماء النطاقات السعودية عبر وكلائها المعتمدين … عاجل

جددت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دعوتها للراغبين في تسجيل أسماء النطاقات السعودية الخاصة بهم من خلال وكلاء التسجيل المعتمدين لديها، وذلك بالتزامن مع إطلاقها حملة (نطاقك سعودي) التي تهدف إلى التوعية بأسماء النطاقات السعودية وأهميتها ومميزاتها وأثرها.

وأوضحت الهيئة أن خدمة أسماء النطاقات السعودية تتميز ببنية تحتية موثوقة توفر أكثر من 150 نسخة من الخوادم الموزعة، التي تُعد من الأكبر في العالم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما تقوم الهيئة بتوفير الدعم الكامل للمسجلين ووكلاء التسجيل لضمان جودة الخدمات المقدمة

وكشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن الحملة التوعوية تستهدف القطاعين العام والخاص، فضلًا عن الأفراد، مبينةً أنه بإمكان القطاع الخاص والأفراد تسجيل أسماء النطاقات الخاصة بهم لدى الوكلاء المعتمدين لديها، فيما يمكن للجهات الحكومية تسجيل النطاقات الخاصة بها لدى هيئة الحكومة الرقمية، وذلك عبر الدخول إلى الرابط المخصص لذلك.

يُذكر أن اسم النطاق يعد المورد الرئيس لنظام أسماء النطاقات DNS، وهو أحد أهم مكونات البنية التحتية لشبكة الإنترنت، والممكن الرئيس للوصول إلى الخدمات والتطبيقات والمحتوى الرقمي على الشبكة، كما اعتمدت الهيئة شركات وطنية لتقديم خدمات التسجيل كوكلاء معتمدين، وذلك بهدف تعزيز السوق وتمكين شركات وطنية متخصصة وتنميتها وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية.