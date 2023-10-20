هواوي تنشر تقريرًا في جيتكس جلوبال 2023 يعيد صياغة مستقبل مقرات العمل الرقمية الذكية

شهدت مشاركة هواوي في جيتكس جلوبال 2023، الحدث التكنولوجي الأضخم في العالم، نشر نتائج دراسة موسعة ستعيد صياغة مستقبل مقرات العمل الرقمية الذكية الصفرية الانبعاثات الكربونية في دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023.

ويسلط التقرير الضوء على المفاهيم والحلول المبتكرة والمسارات العملية في مقرات العمل الذكية، ويوفر دليلًا شاملًا يدعم جهود تخطيط مقرات العمل الذكية وبنائها وتشغيلها على مدار دورة حياتها.

وأُطلق التقرير في إطار معرض جيتكس جلوبال 2023 بحضور كلّ من (ديفيد شي)، رئيس مجموعة أعمال هواوي إنتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، و(لي ينغ)، نائب رئيس قسم مبيعات تسويق وحلول الأعمال في هواوي.

ويرسم التقرير مسارًا لتطوير مقرات العمل الذكية، ويحدد مواصفات مقرات العمل الذكية المستقبلية، ويقدم نموذجًا ومخططًا أوليًا لمقرات العمل الذكية الصفرية الانبعاثات.

ويستكشف التقرير أيضًا إمكانية مساهمة هذه المقرات في دعم تحقيق التنمية الاقتصادية بسرعة وجودة عاليتين، وفي تحقيق إستراتيجية صفرية الكربون، وإنشاء عالمٍ ذكي ومتصل بالكامل.

وبوصفها دولًا رائدةً في مجال المدن الذكية المستدامة ومبادرات المباني الخضراء، حققت البلدان في منطقة الشرق المتوسط وآسيا الوسطى تقدمًا ملحوظًا في مسار التنمية الرقمية والذكية ومنخفضة الكربون.

وتُبدي هواوي استعدادها لضخ استثمارات كبرى في الموارد لبناء مقرات عمل ذكية توفر سوية عليا من الأمان والتخصيص والاستدامة، والتعاون مع عملائها من الجهات الحكومية والشركات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبهذه المناسبة، قال (ديفيد شي)، رئيس مجموعة أعمال هواوي إنتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «أصدرت الشركة تقرير ’مقرات العمل الذكية الصفرية الانبعاثات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى‘، الذي يصف رحلة تطوير هذه المقرات. ويهدف تعاون ’هواوي‘ مع الشركاء إلى رسم ملامح مستقبلٍ ذكي يدعمه أحدث التقنيات والتجارب الرقمية».

وتعمل هواوي بالتعاون مع عملائها وشركائها والشركات الاستشارية لمشاركة التجربة الناجحة في تشييد مقرات عمل ذكية وتشغيلها، ومن ثم المساهمة في تطويرها إلى مقرات ذكية ومنخفضة الكربون أيضًا.

ونظرًا إلى دورها الحيوي كمراكز رئيسة للعمل والمعيشة، تُعد مقرات العمل الذكية أحد الشرايين الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية وفق السرعة والجودة المطلوبتين، والمجال الأبرز لتحقيق إستراتيجية صفرية الكربون وبناء عالمٍ ذكي متصل.

وقدمت هواوي مع شركائها حتى اليوم خدماتها لأكثر من 800 عميل في هذا المجال، ومن ذلك: مقرات العمل الحكومية، والمكتبية، والرياضية، والجامعية. وفي إطار عملها ضمن سوق مقرات العمل البالغة قيمتها تريليون دولار، ستعمل الشركة على بناء محفظة تنافسية من حلول مقرات العمل الرقمية الذكية الصفرية الانبعاثات الكربونية والاستفادة من خبراتها وتقنياتها العالمية في خدمة عملائها.

وتُعد الرقمنة اليوم محركًا عالميًا للابتكار والتحولات التطويرية ضمن مختلف القطاعات والصناعات، وتمثل مؤشرًا رئيسًا لقوة الدول ومدى مواكبتها لركب الحداثة مع الحرص على بعد الاستدامة.

وبدورها، تجسد المدن الذكية الإستراتيجيات الرقمية التي تضعها كل دولة، وأصبحت محورًا رئيسًا للتنافس.

وتُعد مقرات العمل بمنزلة بنى تحتية أساسية للمدن وميدان تجارب للمدن العالمية الرائدة التي تسعى إلى التطور إلى مدنٍ رقمية ذكية. وفي إطار تنفيذ مشاريع المدن الذكية الطموحة، تعكف الحكومات المحلية على بناء مقرات عمل ذكية وإرساء عمليات تطوير مبتكرة ومستدامة وصفرية الكربون، وتتسم بالمرونة والتركيز في الإنسان.

يُذكر أن هواوي شاركت في معرض جيتكس جلوبال 2023 كراعٍ ذهبي، واستعرضت تحت مظلة المعرض توجهاتها الجديدة الهادفة إلى دعم جميع القطاعات لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي بالتماشي مع اغتنام الفرص الإستراتيجية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، مدعومًا بحلول السحابة، وقدرات الشبكات المتقدمة والتقنيات الرقمية للطاقة.

وبوصفها الراعي الرئيسي لبرنامج الأمن السيبراني للمعرض وادي جيتكس السيبراني، تغتنم هواوي هذه الفرصة لاستعراض قدراتها وحلولها الرائدة في مجال الأمن السيبراني.