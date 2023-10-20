حلول سحابية بقدرات الذكاء الاصطناعي من هواوي كلاود في جيتكس جلوبال 2023

كشفت وحدة الأعمال السحابية (هواوي كلاود) خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023 عن عروضها السحابية التي تقدمها تحت مظلة إستراتيجتها السحابية الشاملة «كل شيء كخدمة» وتستهدف تسريع وتيرة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمال مختلف القطاعات والصناعات.

وكان من أبرز ما كشفت الشركة عنه نموذج (بانجو 3.0) Pangu 3.0 الذي يُعدّ النموذج العربي التجاري الأول من نوعه المدرب أوليًا مع مئات المليارات من المؤشرات، ويتفوق على النماذج المماثلة بعشرات المرات على صعيد قدرات الفهم وتوليد الاستجابات. ويمكن للعملاء نشره على السحابة العامة والمحلية، مما يوفر المرونة والاستقلالية في إنشاء النموذج واستفادة العملاء القصوى من قدراته.

ويتماشى نهج هواوي السحابي مع أحدث دراسة أجرتها شركة (برايس ووتر هاوس كوبرز) العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي، تناولت تنامي فكرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسة، إذ من المرجح أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

وتسعى (هواوي كلاود) من خلال الحلول والمنتجات والخدمات التي تقدمها للعملاء والشركاء توفير آليات عملية لإدماج الذكاء الاصطناعي في أعمال مختلف القطاعات وخدمة أكبر عدد من سيناريوهات الأعمال الصناعية على طريق بناء الأسس السحابية المستقبلية التي تتماشى مع تسارع وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي ومردوده الإيجابي على المؤسسات والمشاريع بمختلف فئاتها.

وقال (فرانك داي)، رئيس (هواوي كلاود) بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «نحرص خلال المرحلة الحالية التي تشهد تسارعًا كبيرًا لانتشار الذكاء الاصطناعي أن ندعم احتياجات عملائنا على طريق الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمالهم والارتقاء بالخدمات التي يقدمونها لعملائهم. ونقوم بذلك من خلال خبراتنا المعمقة في مجال إدماج قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقنيات وحلول أخرى متقدمة كالسحابة والشبكات السريعة وغيرها. ونحرص في الوقت ذاته على بناء منظومة شاملة ومتكاملة للسحابة في المنطقة بالتعاون مع شركائنا بحسب متطلبات الأسواق المحلية وأولوياتها».

ومن جهته، أشار الدكتور (زو جانغاو)، نائب الرئيس لقطاع الذكاء الاصطناعي في (هواوي كلاود) لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى أن الذكاء الاصطناعي «أصبح جزءًا لا يتجزأ من مجتمعاتنا ويؤثر يومًا بعد يوم بتغيير أنماط المعيشة كونه يتغلغل بسرعة في العديد من مناحي حياتنا. والجيد في الأمر بأن تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات يشهد تحولًا سريعًا مدفوعًا بظهور النماذج الضخمة الخاضعة للتدريب الدقيق عبر مجموعات كبيرة من البيانات. وتحتل ’هواوي كلاود‘ الصدارة في تمكين هذا التحول، الذي يُعدّ أكثر من مجرد تقدم تقني، بل يشكل تحولًا أساسيًا يساهم في رسم ملامح مستقبل القطاعات».

وفي إطار التزامها بتنفيذ إستراتيجية «الذكاء الاصطناعي للقطاعات»، تحتضن (هواوي كلاود) اليوم أكثر من 1,000 مشروع متخصص بالذكاء الاصطناعي. وتُعد النماذج المختلفة التي قدمتها الشركة تحت مظلة بانجو أكثر الحلول فاعلية في السوق لمعالجة الاحتياجات العملية لمجموعة مختلفة من سيناريوهات الأعمال ضمن مختلف القطاعات.

وقد دُرِّبت نماذج بانجو سابقًا باستخدام مجموعات بيانات مفتوحة من أكثر من 10 قطاعات، منها: المالي، والحكومي، والأرصاد الجوية، والرعاية الصحية، والتعليم والسيارات، والمرافق، ويتجاوز حجم البيانات لكل قطاع 50 مليار رمز.

وعلاوةً على ذلك، استعرضت الشركة خلال معرض جيتكس جلوبال 2023 منصة (هواوي كلاود ستاك 8.3.0)، وهي منصة سحابية هجينة تدعم التقارب بين البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتسهل عملية نشر خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية في مراكز البيانات الموجودة ضمن المؤسسات.

وتوفر هذه المنصة أكثر من 100 خدمة سحابية، مما يعزز القدرات الأساسية لنموذج بانجو. وتُعدّ من أكثر سلاسل إنتاج الذكاء الاصطناعي اكتمالًا في القطاع.

وتعمل منصة (هواوي كلاود ستاك 8.3.0) على تعزيز القدرات التي يوفرها نموذج بانجو، مما يوفر للمؤسسات مسارًا متكاملًا في مجال الذكاء الاصطناعي يساهم في إنشاء نماذج كبيرة بكفاءة.

وبالإضافة لذلك، تتميز قاعدة البيانات (جوس دي بي) GaussDB الموزعة التابعة لـ (هواوي كلاود) بإمكاناتها الأساسية المتضمنة على الوظائف بخوادم قليلة وبمناطق محددة وبدون نماذج، مما يجعل خدمة البيانات متوفرة وقابلة للتوسع بمستويات استثنائية من الأمان والذكاء.

ومن أجل تعزيز إنتاج المحتوى الرقمي، تعمل منصة (ميتا إستوديو) MetaStudio على تمكين تصميم النماذج، وإدارة الأصول، وتحرير المحتوى، وتوفير المحاكاة الفعلية بالإضافة إلى العرض السحابي، مما يضع التكامل بين العالمين الفعلي والافتراضي في متناول المستخدمين.