مصرف عجمان يطلق العنان لخدمات مصرفية مبتكرة وفائقة السرعة في جيتكس جلوبال 2023

كشف مصرف عجمان، أحد المؤسسات الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نقطة تحول محورية في رحلته في مجال التحول الرقمي، وذلك ضمن جناح حكومة عجمان الرقمية في معرض جيتكس جلوبال 2023.

وفي هذا السياق، أعلن المصرف عقد شركة إستراتيجية مع شركة (كودبيس تكنولوجيز) CodeBase Technologies لإطلاق «تطبيق مصرف عجمان الرقمي» الجديد المتخصص في تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة للعملاء الأفراد ممهدًا الطريق أمام انتقال المصرف إلى حقبةٍ جديدةٍ من المرونة الرقمية الفائقة.

وتدعم المنصة الرقمية الجديدة (ديجيبانك) Digibanc، التي طورتها شركة (كودبيس تكنولوجيز)، التطبيق الرقمي الجديد لمصرف عجمان.

ومن أجل تعزيز القدرات الرقمية وتمكينها لدى مصرف عجمان، أُدمجت الحلول السحابية بالتعاون مع خدمتي (كلاود فور سي) Cloud4C، و(مايكروسوفت أزور).

وتأتي هذه الشركة دعمًا لإطلاق العنان للابتكار في تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتسهيل العمليات وزيادة الإيرادات من خلال توظيف أحدث الحلول الرقمية المبتكرة.

وبالحديث عن هذا الإطلاق الجديد، قال مصطفى محمد سعيد الخلفاوي، المدير التنفيذي لمصرف عجمان: «لا تقتصر أهمية منصتنا الرقمية الجديدة على كونها ترتقي بخدماتنا المصرفية الرقمية فحسب، بل إنها تمثل علامة فارقة ونقلة نوعية في نهجنا التشغيلي، وتعكس تركيزنا في تعزيز الاستفادة من الأدوات التكنولوجية المتقدمة، والأتمتة، وتطوير جميع الإمكانات من أجل مجاراة التطورات السريعة التي تشهدها البيئة المصرفية».

وأضاف: «لقد أدّت المنصة الرقمية Digibanc دورًا محوريًا في انتقالنا إلى نموذج أكثر تركيزًا في العملاء ومدفوعًا بالابتكار. ولا يمكن إنكار القدرة التحويلية الهائلة التي تمتلكها التكنولوجيا والحلول السحابية في القطاع المالي. وانطلاقًا من دورنا الرائد في السوق المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا ملتزمون بتسخير هذه الابتكارات للارتقاء بتجارب العملاء وتعزيز كفاءتنا التشغيلية».

هذا، وتعد المنصة الرقمية Digibanc التي طورتها شركة (كودبيس تكنولوجيز) بمنزلة مركز جديد للابتكار في مصرف عجمان، إذ تقدم حزمة شاملة ومتنوعة من حلول التكنولوجيا المصممة لتلبية متطلبات الأعمال والاحتياجات التشغيلية للمصرف.

ومن خلال الاستفادة من بنية الخدمات المصغرة التي تتمتع بها هذه المنصة والمكونات الجاهزة لاستخدامات السوق، فقد نجحت شركة (كودبيس تكنولوجيز) بتطبيق قاعدة تكنولوجية جديدة يتمكن مصرف عجمان من خلالها من تقديم منتجات جديدة وخدمات مصرفية رقمية، والاستفادة من التحليلات المتقدمة لبيانات العملاء، وتحسين الطرق الداخلية لسير العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن اتباع نهج تمكين الربط التقني المرن باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، قد مكّن الشركة المطورة من إدماج المنصة الرقمية Digibanc مع شركاء خارجيين رئيسيين، ومن ذلك: Kong، وInfobip، وMicroblink، وAquant، الأمر الذي عزز أيضًا من قدرة مصرف عجمان على التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية وتحسين مستويات الخدمات والمزايا المقدمة التي تركز بالدرجة الأولى في العملاء.

وتماشيًا مع النهج الجديد الذي تتبناه معظم المؤسسات المالية في وقتنا الحالي، والذي يستند إلى المرونة في تطوير المنتجات والخدمات، جاءت المنصة الرقمية Digibanc لتمكين مصرف عجمان من التطور السريع من خلال مركز ابتكار مرن وقابل للتطوير.

وبفضل الهيكلية الفريدة للمنصة المستندة إلى خاصية الربط المرن من خلال واجهة برمجة التطبيقات، يمكن لمصرف عجمان أن يعزز التعاون مع أطراف خارجية بطرق جديدة من خلال إدماج التكنولوجيا المالية بسلاسة في العروض التي يقدمها لعملائه.

كما توفر المنصة الرقمية أيضًا المرونة اللازمة لضبط خطط الأعمال وتحسين طرق سير العمل الداخلية بطريقة سريعة، بالإضافة إلى إمكانية إطلاق تجارب عملاء جديدة من خلال نهج مصرفي مركب أصبح ممكنًا بفضل إنشاء المنصة الرقمية Digibanc على السحابة الإلكترونية.

ومن جانبه، صرح تامر الموجي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة (كودبيس تكنولوجيز) قائلًا: «لقد عززت المنصة الرقمية Digibanc بدرجة كبيرة من قدرات مصرف عجمان ليصبح رائدًا في مجال التحول الرقمي. ومن خلال منصته التكنولوجية الجديدة، سيتمتع فريق المصرف بدرجة عالية من المرونة فيما يتعلق بمنتجاتهم وخدماتهم، وتجارب العملاء، كما سيوسع الأفق لرؤيتهم وتطلعاتهم الإستراتيجية في مجالات أعمالهم جميعها. وبفضل هذه القدرات المعززة، تمكن مصرف عجمان من إعادة صياغة نهجه، ونحن فخورون بأننا ساهمنا في تمهيد هذا الطريق».

ويُعد اتباع نهج الاستناد إلى السحابة الإلكترونية لتعزيز الأسس التشغيلية الأساسية خطوةً مهمةً لتحقيق سرعة التغيير وقابلية التوسع والمرونة على المدى الطويل.