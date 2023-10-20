دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومايكروسوفت توقعان مذكرة تفاهم في جيتكس جلوبال 2023

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع شركة مايكروسوفت، على هامش مشاركتهما في معرض جيتكس جلوبال 2023، مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين الابتكار في عدد من المجالات الرئيسة، مثل: الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة السحابية، وتوظيف قدرات الطرفين ومواردهما لتعزيز التجربة السياحية والثقافية في الإمارة.

ويتماشى هذا التعاون مع رسالة الدائرة الرامية إلى دفع التحول الرقمي في مختلف جوانب نشاطها، وإعادة صياغة المنظومة الثقافية والسياحية في الإمارة بما يُثري حياة مجتمع أبوظبي وزوارها على حد سواء. وتشمل المذكرة العديد من المبادرات الساعية إلى تحفيز النمو والابتكار، وصقل مهارات فريق عمل الدائرة وخبراته.

وتغطي مجالات التعاون أيضًا تحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات والأمن الرقمي وأتمتتها وتحديثها، وذلك بالاعتماد على منصة مايكروسوفت للحوسبة السحابية (أزور)، وأحدث تقنيات الأمان المتقدمة.

ويساعد التكامل بين منصة البيانات الذكية (أزور) من مايكروسوفت، وخدمة الذكاء الاصطناعي (أزور أوبن أي آي) Azure OpenAI على الارتقاء بالرؤى التشغيلية، فيما تضمن أدوات (مايكروسوفت 365) Microsoft 365 التي يدعمها الذكاء الاصطناعي تسريع سير العمليات، وزيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة خدمات الدائرة بصورة عامة.

وقال عدنان العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يؤكد تعاوننا مع مايكروسوفت مجددًا التزامنا بتحقيق التميز من خلال التحول الرقمي الذي يمهد الطريق أمامنا للمشاركة في صياغة مستقبل أساليب العمل وبيئاته. وتماشيًا مع الإستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة 2025، ستسهم هذه الجهود في الارتقاء بالعروض السياحية والثقافية في أبوظبي، وتلبية تطلعات زوارها من جميع أنحاء العالم. ونمضي بخطوات ثابتة نحو إنشاء منظومة رقمية شاملة تربط شبكة أعمالنا ومبادراتنا، مع تبسيط وتسريع سير العمليات والخدمات».

وقال نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: «إنها فرصة فريدة لتقديم تجارب جديدة وجذّابة للزوار الذين يرغبون في مزيد من الإطلاع على الثقافة والتراث الغنيين لإمارة أبوظبي. نتطلع إلى العمل معًا لجلب أحدث التقنيات والمهارات التي ترتقي أكثر بقطاع السياحة».

وتشكل تنمية المهارات والجاهزية التقنية إحدى الركائز الرئيسية للمذكرة، انطلاقًا من التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومايكروسوفت المشترك بتوفير المزيد من فرص التعليم والتطوير، وتمكين الشركاء من اكتساب المهارات التقنية والمعرفة اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتدعم المذكرة أيضًا الابتكار في الدائرة عبر استثمار خبرات مايكروسوفت في العديد من الجوانب، بدءًا من بلورة الأفكار وتطويرها وحتى تبنيها وتطبيقها.

يُذكر أن جناح مايكروسوفت كان في القاعة رقم 7، في حين شاركت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي انتهت فعالياته اليوم الجمعة في مركز دبي التجاري العالمي.