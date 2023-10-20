لوجيتك تقدم حل الحجز المكتبي لأماكن العمل المختلطة

قدمت شركة (لوجيتك) Logitch يوم الأربعاء خدمة الحجز المكتبي التي تُحسّن تجربة مكاتب الموظفين وقدرتهم على إدارة المكاتب المشتركة عبر مواقع متعددة.

وأوضحت الشركة أن هذه الخدمة توفر المزايا الكاملة لنظام محطة العمل المُدارة (لوجي دوك فليكس) Logi Dock Flex، المصممة خاصةً للمكاتب المشتركة في بيئات العمل المرنة.

وأسهم الانتقال إلى نموذج العمل المختلط في إتاحة الفرصة للشركات لإعادة تقييم مساحات مكاتبها وتحسينها. ومع ذلك، أدت بيئة العمل المختلط أيضًا إلى ظهور تحديات تتمثل في تحفيز الموظفين للعودة إلى المكاتب، والحاجة إلى البيانات والأفكار والرؤى لفهم تكوين المساحات ومواصلة الاستثمار في هذا الجانب.

وقالت لبنى إيمنشال، رئيسة أعمال المؤسسات لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في لوجيتك: «تدرك الشركات في الوقت الراهن أنه يتعيّن عليها تقديم الحوافز لموظفي العمل المختلط للقدوم إلى المكاتب. ولا يقتصر الحل على إضافة المزيد من المرافق والخدمات الترفيهية، مثل: طاولات اللعب، لكن يستلزم الأمر منها تزويد الموظفين بوسيلة لتنسيق ارتباطاتهم داخل المكاتب. وبناءً على ذلك، اعتمدنا إستراتيجية متعددة الأوجه عند إنشائنا نظام (لوجي دوك فليكس) الذي لا يعالج تحديات حجز المكاتب وإدارتها فحسب، بل يعزز أيضًا التعاون بين مختلف الفرق. وإضافة إلى ذلك، يوفر النظام لمديري تكنولوجيا المعلومات وأماكن العمل رؤى قيمة بشأن سبل الاستفادة من التكنولوجيا والمساحات المكتبية المتاحة».

ويُظهر استطلاع أجرته وكالة (ماكينزي سوشال كابيتال): «يشعر الموظفون بصورة عامة أنهم أقل ارتباطًا بالأشخاص داخل شبكات شركاتهم. ومن خلال خدمة الحجز المكتبي التي توفرها لوجيتك، يمكن للموظفين التخطيط لأيام وجودهم في المكاتب مع فرقهم، وحجز مكتب بالاعتماد على حل (لوجي تيون) Logi Tune، وإخطار زملائهم في الفريق حال وجودهم في الموقع، إذ يُربطون ببساطة بنظام (لوجي دوك فليكس) باستخدام كابل (يو إس بي) واحد لبدء العمل بسرعة».

ونظرًا لوجود شاشة مقاسها 8 بوصات إلى جانب ثلاثة منافذ (يو إس بي) USB في الأمام، وثلاثة أخرى في الخلف، يدعم نظام (لوجي دوك فليكس) العرض المزدوج والاتصال بالشبكة وما يصل إلى 100 واط من الطاقة.

ويسمح هذا التنسيق بتوفير اتصالات بين الأجهزة بطرق آمنة ومعيارية، وإتاحة المجال أمام الموظفين للاستعانة بأجهزتهم الخاصة. ويمكن للموظفين تخصيص نسق محطة العمل من خلال صورة الخلفية الخاصة بهم والرسالة البعيدة، والانضمام إلى الاجتماعات بلمسة واحدة عبر عمليات تكامل أجندة المهام مع تطبيق (لوجي تيون). أما بالنسبة إلى الحجز المخصص لمهمة ما، تظهر اللوحة التفاعلية إن كان المكتب متاحًا أو غير ذلك.

ويمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تثبيت نظام (لوجي دوك فليكس) ونشره بسرعة على نطاق واسع، مع إمكانية إدارة الكابلات الآمنة للمناطق المكتبية للتخلص من الفوضى.

ومن خلال تطبيق (لوجيتك سينك)، يمكن للفريق ذاته مراقبة وإدارة هذا النظام من بُعد لضبط إعدادات الحجز وإدارة المعدات والإعدادات وفقًا لمتطلبات السياسات الهجينة التي تحددها الشركة.

ويمتاز نظام (لوجي دوك فليكس) بتوفير الخدمات المتعددة التي تتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات اختيار برنامج (مايكروسوفت تيمز) Microsoft Teams أو حجز مساحة العمل من (زوم) Zoom أو خدمة حجز المكاتب الخاصة بلوجيتك، مع وجود خيار إضافي لمنصات الحجز القادمة.

وتُدار خدمة لوجيتك لحجز المكاتب من خلال تطبيق (لوجيتك سينك) ويمكن نشرها مع نظام (لوجيتك فليكس) Logitech Dock Flex، أو باستخدام رموز الاستجابة السريعة QR للعمل بصورة مستقلة، من دون الحاجة إلى شراء أجهزة لوجيتك.

أما بالنسبة إلى مديري المرافق، يمكنهم الاستعانة بالأفكار والتحليلات اللحظية المتعلقة باستخدام المساحة حتى يتمكنون من فهم كيفية أداء سياسات المكتب والعودة المرنة إلى المكتب. وتعمل بيانات إدارة مكان العمل، مثل: استخدام المكاتب، ومعدلات الإشغال القصوى، وسلوكيات المستخدمين، على التخلص من التخمينات المتصلة بالاستخدام عند التخطيط للمساحات.

نهج الاستدامة

تلتزم شركة لوجيتك بإنشاء عالم أكثر إنصافًا وصديقًا للمناخ من خلال العمل بنشاط لتقليل تأثير الكربون. ولهذا السبب، سوف يُصنع نظام (لوجي دوك فليكس) جزئيًا باستخدام مواد أقل تأثيرًا في البيئة، مثل: المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك، والألمنيوم المنخفض الكربون ما أمكنها ذلك، وسوف يُشحن النظام في عبوات تصنعها مصادر مسؤولة.

الأسعار والتوافر

سيكون نظام (لوجي دوك فليكس)، المتوفر باللون الأبيض الفاتح، متاحًا على المستوى العالمي في خريف العام الجاري 2023 من خلال الموردين المعتمدين وعلى الموقع الإلكتروني logitech.com بسعر تجزئة مقترح قدره 699 دولارًا أمريكيًا، كما تتوفر خدمة الحجز المكتبي من لوجيتك مجانًا، ويمكن طلبها اليوم عبر بوابة إدارة المزامنة (Sync management portal). وتتوفر المزايا المتقدمة، مثل: أفكار الاستخدام والتنبيهات وخرائط مخططات الطوابق مجانًا مع الإصدار التجريبي العام حتى 1 تموز/ يوليو 2024.