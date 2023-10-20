شركة الإلكترونيات المتقدّمة تستعرض قدراتها الصناعية الرائدة في جيتكس جلوبال 2023

شاركت شركة الإلكترونيات المتقدمة، التابعة لمجموعة SAMI، في معرض جيتكس جلوبال 2023 الذي تنتهي فعالياته اليوم الجمعة في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعد هذه المشاركة لشركة الإلكترونيات المتقدمة التاسعة عشرة، واستعرضت أحدث منتجاتها وحلولها الهادفة لتعزيز دورها كمساهمٍ رئيس في الابتكار التقني، والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وتتوزع مشاركة شركة الإلكترونيات المتقدمة في الحدث على أربع مناطق مختلفة، وهي: منطقة الحلول الذكية، ومنطقة حلول الأمن السيبراني، ومنطقة خدمات تقنية المعلومات، بالإضافة إلى منطقة لاستعراض خدمات التصنيع والتطوير في مختلف القطاعات.

وسعت الشركة خلال المعرض إلى إقامة شركات إستراتيجية وتعزيزها مع الجهات الرائدة في صناعة الإلكترونيات على مستوى العالم، وذلك ضمن جهودها لاستقطاب كفاءات جديدة واستكشاف سبل النمو.

وتعليقًا على المشاركة في هذا الحدث الرائد، قال المهندس زياد المسلّم، المدير التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة: «نحن سعداء بالمشاركة في معرض جيتكس العالمي المتميّز للمرة التاسعة عشر. وفي هذا العام، سنقدم لجمهور المعرض قدراتنا التقنيّة والرقمية المتنامية، وكلي ثقة بأن هذه الفرصة ستفتح آفاقًا جديدة لنمونا المستمر كشركة رائدة في مجالات تقنية المعلومات، والاتصالات، وإنترنت الأشياء، والخدمات السحابية المُدارة، والأمن السيبراني، والحلول الرقمية الأخرى، كما أنها ستعزز مكانتنا كشركة سعودية رائدة تساهم في قيادة التقدم التقني والابتكار الرقمي والإلكتروني في المنطقة».

وستكون منطقة الحلول الذكية بمنزلة نقطة محورية تسلط الضوء على القدرات العالية التي تتمتع بها شركة الإلكترونيات المتقدمة في الحلول التي تدعم إنترنت الأشياء، وتقنيات المدينة الذكية.

كما تشمل المنتجات المعروضة مجموعة واسعة من إضاءة الشوارع الذكية، والكشف الذكي عن الحرائق، وإدارة النفايات، وتحليلات الفيديو، وتتبع الأصول.

ومن أبرز ما يميز هذه المنطقة هو تطبيق مواقف السيارات الذكية (موقفي)، وهو تطبيق شامل للهاتف المحمول يلبي احتياجات مواقف السيارات الحديثة.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف المنطقة عن أحدث الحلول الذكية لسلامة الموقع (S4) التي تقدم ابتكارات، مثل: القميص الذكي الذي يتميّز بخصائص متقدّمة لتعزيز سلامة الموظفين في مكان العمل، ونظام المسح المتطور للمركبات (UVSS)، ونظام المراقبة HEMA المتفوق.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة خلال الحدث باستعراض مركزها الشامل للأمن السيبراني القادر على رصد التهديدات السيبرانية وتتبّعها والتقليل من آثارها، إلى جانب إدارة الخوادم وأجهزة الشبكة وبيانات تقنية المعلومات ووظائف الأمن ومهام الشبكة ذات الصلة.

وفي ذات السياق، عُرض صمام البيانات الثنائي الذي طورته الشركة لنقل البيانات بأمان عبر الشبكات الحيوية، ونظام مراقبة الكشف عن الاستجابة (MDR) الذي يوفر قدرات متقدّمة لمراقبة التهديدات والتعامل معها، إلى جانب الخدمات المدارة المتطوّرة وأنظمة الحوسبة السحابية، وحلول الرعاية الصحية الرقمية، والتقنيات المتقدّمة في العديد من القطاعات وقدرات التصنيع الاستثنائية.

يُذكر أن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة تنتمي إلى شركات SAMI التي أُسست عام 1988، ومقرها الرياض، وتُعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التقنية والإلكترونيات والصناعات، وهي تُعنى بتصميم الأنظمة والمنتجات المتقدمة وتطويرها وتصنيعها وصيانتها وإصلاحها في قطاعات الدفاع والطيران والتقنية، والأمن والطاقة.

ويعمل في الشركة أكثر من 2,800 موظف، 85 في المئة منهم سعوديون، ومن بينهم أكثر من 800 مهندس ومهندسة، من ذوي المهارات العالية والمعتمدين للعمل في مختلف المجالات.