دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق تطبيق (مهامي) في جيتكس جلوبال 2023

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطبيق (مهامي) لإدارة المهام اليومية للموظف، وذلك خلال مشاركتها ضمن جناح منصة حكومة دبي الرقمية، في معرض جيتكس جلوبال 2023، المقام حاليًا في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد عبد الله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الموارد البشرية الحكومية في دبي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير العمل وتسهيل وسرعة تقديم الخدمات.

وقال إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تبذل قصارى جهدها لتأهيل الكفاءات الوطنية التأهيل المناسب لإدارة العمل الحكومي المستقبلي، وذلك من خلال تزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة، وحثهم على التعلم المستمر.

وأضاف عبد الله الفلاسي أن إطلاق دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطبيق مهامي، يهدف إلى التسهيل على العاملين في دوائر حكومة دبي وانجاز المهام بدقة تامة.

تطبيق مهامي

يُذكر أن التطبيق هو برنامج لإدارة المهام اليومية للموظف، ويتيح للمسؤولين المتابعة اليومية الآنية لموظفيهم بداية من رئيس القسم لمتابعة موظفي قسمه، أو مدير الإدارة لمتابعة موظفي إدارته، أو المدير التنفيذي لمتابعة موظفي القطاع الذين يتبعونه، وكذلك المدير العام للدائرة الذي يتيح له التطبيق المتابعة والتواصل مع مرؤوسيه.

وسيبدأ العمل في تطبيق مهامي الذي أُطلق خلال جيتكس جلوبال 2023 في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في المرحلة الأولى، ويمكن تعميمه على جميع دوائر حكومة دبي في مرحلة لاحقة، ويتيح العديد من الخدمات والخصائص التي تُسهّل عملية التواصل بين الموظفين، إذ يتيح خاصية عمل مجموعات للتواصل ضمن القسم أو الإدارة الواحدة ويشرف على المجموعة رئيس القسم أو مدير الإدارة وتُتبادل المعلومات والتوجيهات عبر المجموعة.

ويتيح تطبيق مهامي كذلك خاصية الملفات التي تتيح إنشاء ملفات مع إمكانية تبادل الملفات الخاصة بالعمل، والتوقيع على الملفات بسرية وخصوصية، وكذلك إنشاء ملفات مشتركة لجميع الموظفين المعنيين، كما يتيح التطبيق إدارة المشاريع، من خلال التواصل المباشر للعاملين على مشروع واحد تُتبادل من خلاله المعلومات وتُعطى التوجيهات الخاصة بإدارة المشروع، وبخصوصية وسرية تامة.