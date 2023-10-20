دائرة الصحة – أبوظبي وبرجيل القابضة تتعاونان لاستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل أقسام الطوارئ

وقّعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع مجموعة برجيل القابضة، إحدى الشركات الرائدة في الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023 وتماشيًا مع جهود أبوظبي في التحول الرقمي.

ويهدف الاتفاق إلى الاستفادة من أحدث التقنيات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز نتائج المرضى والرعاية الصحية المقدمة في أقسام الطوارئ.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور صالح سيف ال علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ بدائرة الصحة – أبوظبي والدكتور زهير الشرفي، مدير عام خدمات الطوارىء في برجيل القابضة، وحضر التوقيع الدكتورة عائشة علي المهري نائب الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سوف يتعاون الطرفان لتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في رعاية المرضى في أقسام الطوارئ من خلال استخدام الحلول المتقدمة التي تعمل على تحسين تخصيص الموارد والارتقاء بالكفاءة التشغيلية.

وسيعمل التعاون على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز تجربة المرضى وسلامتهم مع الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية العالمية.

ويأتي ذلك تماشيًا مع جهود دائرة الصحة – أبوظبي لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بقطاع الرعاية الصحية من أجل ضمان صحة أفراد المجتمع ورفاههم من خلال توفير خدمات شاملة للرعاية الصحية، وضمان التمتع بأعلى مستويات الكفاءة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور صالح سيف ال علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ بدائرة الصحة – أبوظبي: «يعكس تعاوننا مع برجيل القابضة التزام دائرة الصحة – أبوظبي بتمهيد الطريق لمستقبل تمثل تكنولوجيا الرعاية الصحية والابتكار والذكاء الاصطناعي أبرز محركاته. وبصفتنا الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، يُمكّننا التعاون لضمان جاهزية منظومة الرعاية الصحية المحلية للاستجابة لحالات الطوارئ، مما يُرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالميًا».

وسوف يتبادل الطرفان المعارف والتجارب لتسهيل المشاركة الآمنة لبيانات الرعاية الصحية ذات الصلة، مع مراعاة جميع معايير الخصوصية والمتطلبات التنظيمية المعمول بها، وذلك بهدف تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وتنفيذها داخل أقسام الطوارئ. وستشهد الشركة إنشاء إطار عمل لاكتشاف التحديات التكنولوجية أوليًا والحد من الأخطاء من خلال تحديد القرارات المبنية على البيانات والأدلة.

ويمثل التعاون خطوة مهمة تُمكِّن الطرفين من إرساء ثقافة تعتمد على البيانات داخل أقسام الطوارئ من خلال إدماج حلول الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، بما يسمح لمقدمي الرعاية اتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز النتائج السريرية، والتحسين المستمر لبروتوكولات رعاية المرضى.

وقال الدكتور زهير الشرفي، مدير عام خدمات الطوارئ في برجيل القابضة: «نفخر في مجموعة برجيل القابضة بتوقيعنا اتفاق التعاون مع دائرة الصحة الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، إذ تعمل شركة برجيل دومًا مع الجهات الصحية المعنية بالدولة على تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع والارتقاء بها ضمن المعايير العالمية، وبموجب هذا الاتفاق سيمكننا استخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة مرضى الطوارئ وسلامتهم وتعزيز تجربتهم وجعلها أكثر إيجابية، كتقليل أوقات الانتظار في أقسام الطوارئ، ومساعدة المتخصصين في اكتشاف الحالات الحرجة مبكرًا، وتحديد الإجراءات الطبية والدوائية الواجب اتباعها بدقة وتطوير بروتوكولات رعاية مرضى الطوارئ بحسب حالتهم، وبالتالي يزيد ذلك من معدل رضا المرضى ويجعل الخدمات المقدمة لهم أكثر كفاءةً، كما تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي أطباء الطوارئ بدرجة كبيرة للقيام بأعمالهم باحترافية وسلاسة».

وتدعو دائرة الصحة – أبوظبي إلى زيارة منصتها التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات الصحية في القطاع الصحي بأبوظبي، وذلك في مشاركتها بمعرض جيتكس جلوبال 2023 الذي تنتهي فعالياته اليوم الجمعة ضمن جناح أبوظبي في قاعة الشيخ سعيد في المنصة ذات الرقم B20/19.

ويمكن معرفة المزيد بشأن مشاركة دائرة الصحة – أبوظبي في المعرض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.doh.gov.ae/ar/news.