دائرة التمكين الحكومي تطلق «منصة الخدمات الرقمية المشتركة» خلال جيتكس جلوبال 2023

أعلنت دائرة التمكين الحكومي اليوم الجمعة عن إطلاق منصة موحدة للخدمات الرقمية الحكومية لإمارة أبوظبي، وهي (منصة الخدمات الرقمية المشتركة) مما يعزز هدف أبوظبي المتمثل في الوصول إلى حكومة مرنة وفعالة.

وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية في أعقاب قرار اللجنة التنفيذية بإنشاء منصة موحدة، ما دفع بدائرة التمكين الحكومي إلى تقديم منصة رقمية قوية متطورة ومتكاملة وموجهة لخدمة الجهات الحكومية في أبوظبي.

وتعزز المنصة الرقمية الموحدة مستويات التعاون بين الجهات الحكومية من خلال استخدام أدوات مشتركة، لترتقي بتجربة المستخدمين في العديد من المجالات المختلفة، مثل: المالية، والموارد البشرية، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشاريع وغيرها. إضافةً إلى ذلك، تعمل المنصة على تعزيز أمان البيانات وخصوصيتها وتدعم الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات الصائبة من خلال استخدام التحليلات المتقدمة للبيانات والعمليات الموحدة. كما تشجع المنصة على الاستدامة عبر الحد من ازدواجية المعايير، والاستجابة للاحتياجات والاتجاهات الناشئة بمزيد من المرونة.

وقال أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: «يهدف إنشاء منصة موحدة للخدمات الرقمية إلى تقديم فوائد كبيرة لكافة الجهات الحكومية في أبوظبي وتعزيز التعاون فيما بينها. إن هذه المنصة تمثل الخطوة الأولى من سلسلة مبادراتنا التي تتماشى مع سعينا لزيادة مرونة وفعالية حكومة أبوظبي وقابليتها للتكيف. وتتركز جهودنا في تأكيد التزامنا في تقوية مستويات التعاون بين مختلف الجهات في الإمارة وإرسائها، فضلًا عن دعم التحول الرقمي وضمان تقديم تجربة سلسة لجميع شركائنا الذين يدعمون نجاح حكومة أبوظبي».

الجدير بالذكر أن منصة الخدمات الرقمية المشتركة أُطلقت خلال فعاليات اليوم الأول من معرض جيتكس جلوبال 2023، أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.