تسليط الضوء على حوكمة الذكاء الاصطناعي ولوائحه في الإمارات في جيتكس جلوبال 2023

فرض التطور السريع لقطاع الذكاء الاصطناعي تحديات حقيقية أمام الهيئات التنظيمية في سعيها لتعزيز ثقة الجمهور بهذه التكنولوجيا من جهة وتشجيع الابتكار وحفز القدرة التنافسية لقطاعاتها المحلية من جهة ثانية.

وتضمنت أجندة أعمال اليوم الثالث من معرض (إكسباند نورث ستار)، الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وينظمه مركز دبي التجاري العالمي، جلسة نقاشية مهمة بعنوان «قادة التغيير من خلال عدسة الذكاء الاصطناعي»، وناقش المشاركون فيها التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي والحاجة إلى تنظيمه.

وكشف عمر سلطان العلماء، وزير دولة الإمارات للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل من بُعد ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامجًا بالتعاون مع جامعة أكسفورد لتثقيف الموظفين الحكوميين بشأن سبل تنظيم الذكاء الاصطناعي، وكيفية تدقيق أنظمته، واستكشاف حالات الاستخدام ذات الصلة.

وقال عمر سلطان العلماء إنه يجب تكييف أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقًا لظروف الدول، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه الولايات المتحدة تختلف عن تلك التي تواجه الإمارات، أو اليابان، أو الصين، أو إنجلترا. ولمنع التكنولوجيا من إلحاق الضرر بالبشر، يجب على العالم أن يتفق على خط أساس تنظيمي يُستند إليه في سن التشريعات وتنفيذها.

ومن بين المتحدثين الآخرين في الجلسة محمد جوليد، نائب رئيس الصناعات في مؤسسة التمويل الدولية من الولايات المتحدة، وعماد مشتاق، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (ستيبلتي أي آي) Stability AI من المملكة المتحدة.

وأكدّ المشاركون في الجلسة النقاشية القوة الهائلة للذكاء الاصطناعي والحاجة الماسة إلى تنظيمه، وأقروا في الوقت نفسه بقدرة هذه التكنولوجيا على تغيير العالم والارتقاء به. وبحث المتحدثون كيف يمكن لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي المختلفة أن تحسّن قدرات الشركات الصغيرة والدول النامية.

وتُعدّ قصص نجاح الشركات الناشئة من أهم المواضيع التي يتناولها الإعلام في مجالي الأعمال والتكنولوجيا. لكن التقارير الإعلامية البراقة عادةً ما تغفل الرحلة المضنية التي سلكتها هذه الشركات لبلوغ هدفها، فرواد الأعمال يحتاجون إلى امتلاك العزيمة، والصبر، والمثابرة للتغلب على العقبات وحالات الإخفاق. والشركات الناشئة ليست للجميع، وإنما لأولئك الذين يجرؤون على تحدي الوضع الراهن وخلق شيء جديد.

واستضاف معرض (إكسباند نورث ستار) جلسة نقاشية شفافة ومميزة للغاية هدفها تحدي الروايات التقليدية التي تغلف شركات اليونيكورن (الشركات المليارية).

وشارك في الجلسة متحدثون بارزون من جميع أنحاء العالم، ومنهم: روهيت تشينامانيني، مؤسس (داروين بوكس)، و(رامكانت شارما)، مؤسس (ليفسبيس)، و(سيباستيان بورجيت)، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في (ذا ساند بوكس)، والدكتور (ميلكايل فاردانيان)، المؤسس المشارك ورئيس قسم المشتريات في (بيسكارت)، و(دان ويستغارث)، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات لدى (ديل) Deel، و(ميلفين لوبيجا)، المؤسس والمدير لشركة Go1. وأدار الجلسة (نيك واتسون)، الرئيس التنفيذي لشركة (يودرايف).

وتناول المشاركون خلال المناقشة الانتصارات والتحديات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية وتوسيعها، وأهمية التقييم الصحيح للشركات الناشئة وتأثرها بأنشطة العملاء وعوامل السوق الخارجية.

وناقش المشاركون العديد من العقبات التي تواجه الشركات الناشئة، ومن ذلك: ساعات الدوام الطويلة وضغوط العمل الشاقة التي يؤثر سلبًا في رفاه المؤسسين والموظفين. وتحدث المشاركون كذلك عن الاضطرابات المؤسسية والشخصية المترافقة مع توسيع أعمالهم، الأمر الذي يتطلب ابتكارًا مستمرًا لضمان استدامة النمو.

وحتى مع تعداد القارة الآسيوية السكاني الكبير وتاريخها الحافل بريادة الأعمال ودعم القطاعين العام والخاص لرواد الأعمال، لم يسبق للمشهد التكنولوجي فيها أن كان بمثل هذه الحيوية والازدهار.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة مايكروسوفت، من المتوقع أن تصل قيمة اقتصاد الإنترنت في جنوب شرق آسيا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2025. ومن المواضيع التي ركز فيها (إكسباند نورث ستار) في يومه الثالث كان منطقة آسيا، إذ استضاف جلسة نقاشية مميزة بعنوان «استكشاف منظومات عمل الأسواق الناشئة» بضيافة (آبي أجينا)، أحد كبار مذيعي قناة (سي إن بي سي أفريقيا) ومنتجيها.

وناقش المشاركون التدابير اللازمة لدفع عجلة النمو المستقبلي في مجال الشركات الناشئة عبر المنطقة، فضلًا عن تحليل دور الشراكات المتنامية بين القطاعين العام والخاص بقيادة نمو الجيل التالي من الشركات الناشئة.

ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة: (أشوك كوريان)، مدير برامج تطوير الأعمال ودورة حياة الشركات الناشئة في حاضنة كيرالا للشركات الناشئة Kerala Startup Mission، و(إيهانثا سيريسينا)، المدير التنفيذي لشركة KBSL، من سريلانكا، و(نعيم زمندار)، مؤسس شركة (نيم) Neem من باكستان، و(رضوان الحق جامي)، رئيس الإستراتيجية التجارية بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بنغلادش.

وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن التحديات التي تواجه الدول الآسيوية توفر في الوقت ذاته فرصًا هائلة، ولاسيما في مجالات التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تنطوي على أهداف غنية للتحول.

وتتبنى الهيئات الحكومية في القارة الآسيوية تقنيات ثورية جديدة، وبعضها من تطوير الشركات الناشئة. وأشاد المتحدثون في ختام الجلسة بمنظمي (إكسباند نورث ستار) لما له من دور محوري في استكشاف الأسواق الدولية.

ونُظِّم معرض (إكسباند نورث ستار)، الذي استضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أكبر نسخة له على الإطلاق هذا العام خلال المدة الواقعة بين 15 و18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في مساحة العرض الجديدة في ميناء دبي، الذي يُعدّ أكبر مرسى لليخوت الفاخرة على مستوى الشرق الأوسط.

ويستضيف (جيتكس جلوبال 2023) و(إكسباند نورث ستار) أكثر من 1,800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة. كما يجمع الحدث أكثر من 1,000 مستثمر يديرون أصولًا بقيمة إجمالية تفوق تريليون دولار أمريكي في إمارة دبي التي استطاعت خلال مدة قياسية أن ترسخ مكانتها في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي.

كما يتضمن الملتقى الأضخم لأبرز شركات الجيل القادم ثلاث فعاليات فرعية هي: (فينتك سيرج)، وقمة (مستقبل البلوك تشين)، و(ماركتنغ مينيا).