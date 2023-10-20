جوجل تعزز حماية أندرويد لمكافحة حيل الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل قيامها بتحديث نظام الحماية من البرامج الضارة Google Play Protect لنظام أندرويد لمساعدتها في اكتشاف التطبيقات الضارة التي تغير ميزاتها المحددة لتجنب اكتشافها.

وجاء في تدوينة جوجل: “يساعد هذا التحسين في حماية المستخدمين بشكل أفضل من التطبيقات الضارة المتعددة الأشكال التي تستخدم أساليب مختلفة، مثل الذكاء الاصطناعي، للتغيير لتجنب الكشف”.

ويأتي التحديث بعد ارتفاع ما يسمى بالبرمجيات الضارة المتعددة الأشكال، التي يصعب على أنظمة جوجل الحالية اكتشافها.

ويوصي نظام الحماية من البرامج الضارة Google Play Protect الآن بفحص التطبيقات في الوقت الفعلي عند تثبيت التطبيقات غير المفحوصة سابقًا، بالإضافة إلى التحقق من التطبيقات المثبتة حديثًا ومقارنتها بالفحص الحالي واستخدام تقنيات، مثل التعلم الآلي عبر الجهاز.

وترسل جوجل بعد التقييم على مستوى التعليمات البرمجية إشعارًا للمستخدم لإخباره إذا كان التطبيق يبدو آمنًا أو قد يكون ضارًا.

ويتوفر Google Play Protect عبر كل جهاز يعمل بنظام أندرويد مزود بخدمات Google Play، ويفحص نظام الحماية حاليًا 125 مليار تطبيق يوميًا لمنع انتشار البرمجيات الضارة وغيرها من البرمجيات غير المرغوب فيها.

ويفحص نظام الحماية التطبيقات قبل تنزيلها، كما يجري عمليات فحص يومية بحثًا عن التطبيقات التي يحتمل أن تكون ضارة عبر الجهاز لمحاولة اكتشافها، وذلك بغض النظر عن كونها مثبتة من Google Play أو من أي مكان آخر.

ويواصل الباحثون دق ناقوس الخطر بشأن اكتشافات البرمجيات الضارة لنظام أندرويد في ظل وسائل الحماية المتاحة.

وأبلغت التقارير في الأشهر الأخيرة عن العديد من حملات القرصنة، التي غالبًا ما توزع برمجيات ضارة متنكرة في هيئة تطبيقات مشروعة، مثل كروم ويوتيوب، إذ من المرجح أن يمنح المستخدمون هذه التطبيقات أذونات واسعة النطاق.

وتشير تدوينة جوجل إلى أن روابط تنزيل تلك التطبيقات الضارة غالبًا ما تُنشر عبر المصادر السريعة الزوال، مثل تطبيقات المراسلة.

وقالت الشركة: “يعد الحفاظ على أمان مستخدمي أندرويد أولوية قصوى، ونحن ملتزمون بالعمل مع شركاء النظام البيئي لدينا ومجتمع مطوري التطبيقات لتحسين أمان التطبيقات ومكافحة البرمجيات الضارة والبرمجيات غير المرغوب فيها لجعل أندرويد آمنًا”.

وبدأت جوجل بطرح ميزة المسح الجديدة في بلدان مختارة، بدءًا من الهند، على أن تكون متاحة في الأشهر المقبلة في جميع المناطق.