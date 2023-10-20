حلول أڤايا السحابية تدعم موتول لتقديم تجارب استخدام سهلة

بدأت (موتول)، شركة الزيوت ومواد التشحيم ذات المستوى العالمي التي أُسست عام 1853، تقديم تجارب استخدام سهلة لعملائها وموظّفيها عبر مجموعة من نقاط الاتصال الخاصة بهم، بعد اعتماد حزمة من الحلول المُستندة إلى السحابة من (أڤايا) Avaya، الشركة الرائدة عالميًا في حلول تجارب العملاء.

وتعتمد (موتول) على Avaya Experience Platform التي تمثّل حلًّا متكاملًا لمراكز الاتصال السحابية، إذ تسهّل ربط الموظفين المناسبين بالعملاء من خلال الاتصالات الصوتية والمرئية والدردشة والمراسلة وغيرها من الأساليب. وقد أُدمجت هذه المنصة في مجموعة من الحلول التي مكّنت أكثر من 400 موظف حول العالم من التعاون بسلاسة.

وقال رئيس قطاع المعلوماتية في (موتول) ماتيو بلين: «يعتمد تطوير أعمالنا بدرجة كبيرة على علاقاتنا الوثيقة بعملائنا. وتؤدي الاتصالات دورًا رئيسًا على مستويي نشاطاتنا الداخلية والخارجية. ومن خلال Avaya Experience Platform، أصبحنا قادرين على التواصل والتعاون على نحو أكثر فعالية».

وأضاف: «كنا على استعداد للانتقال إلى البنية التحتية السحابية للحصول على المزايا التي تلقيناها بالمقابل. إن منح زملائنا منصة واحدة موحدة ومشتركة، يعني أننا قادرون على مشاركة المعلومات بسلاسة والتصرف بناء عليها بسرعة».

وتتيح هذه الحلول تدفق المعلومات بسلاسة، كما تمنح الموظفين إمكانية الوصول على نحو أفضل إلى الخبراء المتخصّصين، وهو ما يسهل على (موتول) التعامل بنجاح مع استفسارات العملاء المعقدة أكثر من ذي قبل.

وتوفّر Avaya Experience Platform أيضًا مستوًى متقدمًا من التقارير ومن تحليل البيانات، وهو ما ساعد (موتول) في إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية الجديدة وتتبّعها، التي مكّنت الشركة من تطوير عمليات خدمة العملاء الخاصة بها. وإن قدرة هذه الحلول على الاندماج بسلاسة في تطبيقات إدارة علاقات العملاء الخاصة بشركة (موتول)، جعل من عملية إصدار مؤشرات الأداء الرئيسية عملًا سهلًا.

وأضاف بلين: «أصبح لدينا الآن نهج إستراتيجي يُمكّننا من تحسين تجربة عملائنا وتعزيز قدراتنا التنافسية وتأمين نجاحنا على المدى البعيد. نحن واثقون بقدرة تكنولوجيا (أڤايا) على تلبية التفضيلات الخاصة بعملائنا أثناء التواصل معهم».

والأهم أن (موتول)، وبوصفها واحدة من عملاء (أڤايا)، وجدت أن هذه الحلول المستندة إلى السحابة يمكن تنفيذها دون ترقيات تكنولوجية تتسبب بالاضطرابات أو الاضطرار إلى إجراء تدريبات مكثّفة للموظفين، مما يسهّل على الشركة الاستفادة من قيمة هذه الحلول والقدرات بأسرع وقت.

وقال النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أڤايا، ورئيس أڤايا العالمية نضال أبو لطيف: «حققت شركة (موتول) الازدهار على مدى أكثر من 150 عامًا بفضل ثقافتها المتمثّلة في وضع التواصل مع العملاء وسط جوهر مساعيها لتحقيق التميّز. نحن فخورون بمساعدة الشركة على الاستمرار في تطبيق قِيمها التي تضع موظّفيها في المقام الأول مع انتقال عملائها وقوتها العاملة إلى المجال الرقمي».

وأُعلنت الشراكة بين (موتول) و(أڤايا) خلال معرض جيتكس جلوبال 2023. ويأتي حضور (أڤايا) في جيتكس جلوبال بالشراكة مع (ألكاتل لوسنت إنتربرايز) Alcatel-Lucent Enterprise، و(إمبيريوم سوفتوار) Imperium Software، و(سيستك) Sestek.