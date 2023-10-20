أوبو تطلق هاتفها القابل للطي Find N3 عالميًا

أعلنت شركة أوبو التوفر العالمي لهاتفها القابل للطي Find N3، الذي يعد هاتفها القابل للطي أفقيًا الأول الذي يباع خارج الصين.

ويوجد في الجهة الخارجية لوحة AMOLED بقياس 6.31 بوصات بدقة 2484×1116 بكسل مع معدل تحديث ديناميكي متغير بين 10 و 120 هرتز. وتتميز الشاشة الخارجية بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 مع سطوع يصل إلى 2800 شمعة في المتر المربع.

وتحصل عند فتح هاتف Find N3 على شاشة بقياس 7.82 بوصات بدقة 2440×2268 بكسل مع معدل تحديث ديناميكي متغير بين 1 و 120 هرتز والحد الأقصى للسطوع نفسه.

ويتميز هاتف Find N3 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 المقترن مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X و 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وزودت أوبو الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4805 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 67 واط، وأشارت أوبو إلى أنك تحصل على نسبة شحن 100 في المئة خلال 42 دقيقة فقط.

توجد كاميرتان للصور الشخصية، الأولى في الجهة الداخلية بدقة 20 ميجابكسل والثانية في الجهة الخارجية بدقة 32 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر سوني الجديد LYTIA-T808 وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل مع الضبط التلقائي للصورة وعدسة مقربة بدقة 64 ميجابكسل تتيح تكبيرًا هجينًا يصل إلى 6x أو 145 ملم.

ويستوعب هاتف Find N3 ثلاث نوافذ عبر الشاشة في كلا العرضين الرأسي والأفقي، وتطلق أوبو على هذه الميزة اسم الشاشة الافتراضية بحجم 15 بوصة.

وتدعم بعض التطبيقات طريقة عرض تقسيم الشاشة داخل التطبيق، إذ يمكنك تحرير مستندين معًا في Microsoft 365 أو النظر إلى صورتين معًا في المعرض.

وتشير أوبو إلى أن 95 في المئة من التطبيقات تدعم الشاشة الواسعة، ويمكنك تغيير حجم النافذة النشطة في إعداد النوافذ المتعددة حسب رغبتك.

ويأتي الهاتف بأربعة ألوان، ويتميز اللونان الأسود والأحمر بجهة خلفية من الجلد النباتي، في حين يتميز اللونان الأخضر والذهبي بجهة خلفية من الزجاج غير اللامع، ويتوفر Find N3 بسعر 1650 يورو.