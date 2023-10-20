أمازون توسع خدمة التوصيل بالطائرات المسيرة
أمازون توسع خدمة التوصيل بالطائرات المسيرة
أخبار الإنترنت

أمازون توسع خدمة التوصيل بالطائرات المسيرة

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تخطط شركة أمازون لتوسيع برنامج التوصيل بالطائرات المسيرة Prime Air ليشمل في عام 2024 المملكة المتحدة وإيطاليا.

وتهدف الشركة في العام المقبل أيضًا إلى بدء عمليات الطائرات المسيرة في مدينة أمريكية ثالثة، في أعقاب الجهود الحالية في كوليج ستيشن بولاية تكساس، ولوكفورد بولاية كاليفورنيا.

وتبدأ عمليات التسليم بالطائرات المسيرة في المملكة المتحدة وإيطاليا في موقع واحد لكل منهما قبل التوسع إلى المزيد من المواقع بمرور الوقت.

وأشارت أمازون إلى أنها تعلن في الأشهر المقبلة المواقع المحددة للتوسع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وتدمج أمازون برنامج Prime Air في شبكتها للتوصيل، إذ تنطلق الطائرات المسيرة في الولايات المتحدة من بعض مواقع التسليم في اليوم نفسه.

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وتشير أمازون إلى أنه يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة واسعة من العناصر للتوصيل عبر الطائرات المسيرة، وذلك من خلال وضع الطائرات المسيرة في تلك المواقع ومراكز التنفيذ الكبرى التابعة لها في المملكة المتحدة وإيطاليا. وتستخدم أمازون حتى الآن مراكز تسليم خاصة في الموقعين الأوليين لها في Prime Air.

ويستطيع عملاء الشركة اختيار استلام المنتج بالطائرات المسيرة عندما يكون الخيار متاحًا في المنطقة ويشترون منتجًا مؤهلًا يقل وزنه عن 2265 جرامًا.

وبحسب الشركة، هناك الآلاف من العناصر المؤهلة للتوصيل بالطائرات المسيرة، ومنها اللوازم المكتبية والتقنية والمنتجات المنزلية وأدوات التجميل.

وتشير الشركة إلى أنها تستخدم منذ ما يقرب من عام الطائرات المسيرة لتوصيل العناصر إلى العملاء خلال ساعة أو أقل في الموقعين الأوليين لها في Prime Air.

وأشارت التقارير الصادرة في وقت سابق من هذا العام إلى أن برنامج التوصيل بالطائرات المسيرة Prime Air بدأ بداية بطيئة للغاية، إذ وصل إلى عدد قليل من المنازل في الأسابيع القليلة الأولى من تشغيله في تكساس وكاليفورنيا، وتضرر بشدة بسبب عمليات تسريح العمال في ذلك الوقت أيضًا.

كما عانى البرنامج بسبب الروتين التنظيمي، لذا فإن أمازون تعمل بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية والحكومات في جميع أنحاء العالم لتوسيع نطاق التوصيل بالطائرات المسيرة.

وتخطط أمازون في الوقت نفسه لبدء عمليات التسليم باستخدام الطائرة المسيرة MK30 التي عرضتها في شهر نوفمبر الماضي للمرة الأولى.

وتوفر هذه الطائرة ضعف المدى مقارنةً بالطائرات المسيرة السابقة، في حين تتمتع بمقاومة محسنة لدرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، كما يمكنها العمل في المطر الخفيف، وهي قادرة على تحديد العوائق الموجودة في منطقة التسليم وتجنبها.

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