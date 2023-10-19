هواوي تطلق في جيتكس جلوبال 2023 نموذجًا غير مسبوق لتخزين البيانات

أطلقت هواوي في جيتكس جلوبال 2023 نموذج (أوشن ستور أي310) OceanStor A310 الجديد لتخزين البيانات الأول من نوعه في الصناعة لامتلاكه قدرات متقدمة تتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي وإمكانات التعلم العميق واستيعاب حجم هائل من البيانات.

وصُمم هذا النموذج الجديد كحل لمواكبة التطور المتسارع الحاصل في عصر النماذج والمنصات الضخمة للذكاء الاصطناعي، إذ يوفر قدرات غير مسبوقة، ويلبي متطلبات التعلم ضمن سيناريوهات الأعمال، بالإضافة إلى امتلاكه قدرات الاستدلال في نماذج السيناريوهات المجزأة، وتعامله الذكي مع حل إشكالات الأخطاء التقليدية لعمليات التخزين وتحليل البيانات، الأمر الذي يطلق العنان لآفاق جديدة من استفادة سيناريوهات أعمال مختلف القطاعات والصناعات من مزايا الذكاء الاصطناعي المقترنة بإمكانات السحابة الإلكترونية لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية وجودة خدماتها.

وتعليقًا على إطلاق النموذج الجديد، قال بيتر تشو، رئيس خط منتجات تخزين البيانات في هواوي: «نوفر لعملائنا وشركائنا من خلال (أوشن ستور أي310) حل تخزين متطورًا بقدرات الذكاء الاصطناعي يتماشى مع ما تتطلع إليه مختلف القطاعات على صعيد رفع كفاءة تخزين البيانات والاستفادة القصوى منها لتطوير مستقبل أعمالها وخدماتها».

يُذكر أن معظم الشركات تواجه حاليًا تحديات كبيرة على مستوى تطوير تطبيقات النماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي وتنفيذها، وأول هذه التحديات هو الوقت الطويل لعملية إعداد البيانات، حيث إن المعالجة الأولية لزهاء 100 تيرابايت من البيانات تستغرق قرابة عشرة أيام.

أما التحدي الثاني، فهو إن النماذج الكبيرة تستخدم نصوصًا وصورًا ضخمة كمجموعات تدريب، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض كفاءة تحميل هذه المجموعات. كما يؤدي الضبط المتكرر لمعاملات النماذج الكبيرة وعدم استقرار منصات التدريب إلى انقطاع التدريب كل يومين كمعدل أخطاء.

ويلبي الحل الجديد لتخزين البيانات من هواوي بقدرات التعلم العميق احتياجات الأعمال لتلافي الأخطار ورفع سوية التعلم العميق ضمن مختلف سيناريوهات الأعمال والحاجة للتماشي مع المتطلبات المتسارعة لنماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة ومنصاته.

يُشار إلى أن هواوي هي الراعي الذهبي لمعرض جيتكس جلوبال 2023، والراعي الرئيس لبرنامج وادي جيتكس السيبراني، وتعرض محفظة ابتكاراتها وحلولها ومنتجاتها وخدماتها القائمة على الذكاء الاصطناعي في جناح الشركة في القاعة 22 بمركز دبي التجاري العالمي.