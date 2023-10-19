لينوفو تعرض ابتكارات الذكاء الاصطناعي وحلوله في الحياة اليومية في جيتكس جلوبال 2023

تستمر شركة لينوفو في عرض ابتكاراتها على منصّتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، بما يتماشى مع شعار الحدث العالمي: «عام تخيّل الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، وتترك الشركة الصينية بصمتها من خلال نهج شامل يكتمل عبر منطقة تجريبية متميزة.

وترحّب الشركة بالزوّار والعملاء في جناحها الذي تعرض فيه ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها في حياتنا اليومية، حيث يصطحبهم الجناح عبر سلسلة من سيناريوهات الحياة الواقعية التي ستسلط الضوء على إدماج لينوفو الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا التي نستخدمها كل يوم، بدءًا من المباني، ومحلات البقالة ،والمكاتب، والفصول الدراسية، وصولًا إلى البنية التحتية الحيوية، مثل: سلامة المدنيين، والطاقة، والدفاع المدني والخدمات اللوجستية للطيران، وغير ذلك.

وتعليقًا على المشاركة في جيتكس جلوبال 2023، قال علاء البواب، المدير العام لمجموعة لينوفو لحلول البنية التحتية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «نحن فخورون بالعودة إلى معرض جيتكس هذا العام ومتحمّسون لهذه المشاركة، إذ يجمع الحدث نخبة من ألمع العقول في العالم والمتخصّصين في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ويعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية. ونتطلّع إلى أن نكون جزءًا فاعلًا في هذا المعرض العالمي الذي يتيح لنا فرصة عرض أحدث ابتكاراتنا وفي الوقت نفسه يشكّل منصّة لإطلاق شراكات جديدة واستقطاب عملاء جدد».

وأضاف: «يتماشى موضوع جيتكس هذا العام مع التزامات شركتنا تجاه الذكاء الاصطناعي الذي يشكّل عنصرًا مهمًّا في رؤيتنا، ونحن نحرص على توجيه الجهود باتجاه تحقيق إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا سواء أكان ذلك من خلال الاستثمارات أو البرامج الواسعة النطاق أو حتى المبادرات الجديدة. تتبوّأ لينوفو حاليًا المرتبة الثالثة عالميًا في البنية التحتية لأجهزة الذكاء الاصطناعي وتعدّ المزود الرائد لكل من omniverse وOVX في السحابة وفي أماكن العمل. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم نموذج Think System الخاص بنا أقوى مُسرع عالمي لوحدات معالجة الرسومات لتقديم أداء قوي يُستخدم في استدلال نماذج اللغة الكبيرة وإعادة التدريب وتطبيقات الرسومات والفيديو».

وأعلنت لينوفو حديثًا عن إنجاز قياسي تجاوز 2 مليار دولار أمريكي من الإيرادات من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك كجزء من توجهها نحو الذكاء الاصطناعي. وستلتزم الشركة على مدار السنوات الثلاث المقبلة باستثمار مليار دولار أمريكي إضافي في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز في أجهزة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحاسوبية الجاهزة للذكاء الاصطناعي والمحسنة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المحتوى المدمج الناتج عن الذكاء الاصطناعي في الحلول الذكية للصناعات الرأسية، بهدف مساعدة العملاء على تحسين إنتاجيتهم.

ومن جانبه قال محمد هليلي، المدير العام لشركة لينوفو في منطقة الخليج: «تماشيًا مع التحوّل العالمي نحو تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي، وإيمانًا بأهمية مواكبة التقدّم العلمي الذي يشهده العالم، مع أخذ احتياجات ومتطلّبات عملائنا في الحسبان، تسعى لينوفو إلى أن تصبح مزودًا للحلول بهدف خدمة عملائنا على نحو أفضل، ويعني هذا المحور في إستراتيجيتنا الشاملة أننا سنكون قادرين على تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى أفضل الحلول الشاملة، ويشمل ذلك: الأجهزة، والبنية التحتية للبرمجيات، ويسمح للعملاء بتحقيق إمكانيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم».

ويُعدّ إنشاء مجموعة الحلول والخدمات من لينوفو دليلًا قويًا على دعم هذا التوجّه، حيث إنّ مفهوم الخدمة هو الاتجاه الجديد في الصناعة، ويعدّ حلّ (لينوفو تروسكيل) Lenovo TruScale المثال النموذجي لهذا التغيير الذي يدعم رؤية لينوفو في إتاحة التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للمستهلكين والشركات على حدّ سواء.

وهنا يأتي دور حل (تروسكيل) الذي يعمل على تبسيط عمليات شراء ابتكارات تكنولوجيا المعلومات الموثوقة ونشرها وإدارتها، ويهتمّ بالتكاليف الأولية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يوفّر للمستهلكين مرونة شبيهة بالسحابة، إلى جانب الدفع أولًا بأول للبنية التحتية المحلية الخاصة بهم. ومن خلال هذا الحل، يمكن للعملاء رفع سوية موارد الحوسبة والتخزين والشبكات الخاصة بهم أو خفضها حسب الحاجة بدون تحمل عبء النفقات الرأسمالية الأولية.

ويمكن للزوار كذلك استكشاف كيفية عمل أنظمة مجموعة حلول البنية التحتية من لينوفو والاطلاع على وحدة أعمال أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية من لينوفو، وصولًا إلى المنظومة المتطورة للأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.