كيوناب تستعرض حلولها التقنية المتقدّمة في جيتكس جلوبال 2023

تستعرض شركة (كيوناب) QNAP، التي تُعدّ واحدة من مورّدي شركة (لوجيكوم) Logicom، والمتخصصة في تطوير البرامج وتصميم الأجهزة وتوريد حلول التصنيع المحلية، مجموعتها من الحلول التقنية في النسخة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس جلوبال الذي انطلق في دبي يوم الاثنين الماضي وينتهي يوم غدٍ الجمعة.

وتُقدّم الشركة مجموعة من الحلول المبتكرة، ومنها: مجموعة حلول (كيوناب) للأمن السيبراني، وخدمات التخزين المتعددة المنصات السحابية، والشبكات العالية السرعة، وحلول التخزين على مستوى المؤسسات.

وفي إطار رؤية (كيوناب) لإنشاء بيئات عمل ذكية وآمنة، تُقدّم الشركة حزمةً من حلول تحليل البيانات وأدواتها، ومن ذلك: تطبيقات المراقبة بالفيديو، وتعرّف الصور، وتعرّف الوجه، وذلك لتمكين الشركات من اكتساب رؤىً قيّمة واتخاذ قرارات مدروسة. كما ستعرض الشركة مجموعةً من وحدات التخزين الشبكية (E1.S SSD NAS) المعروفة عالميًا، مثل: (TBS-574TX)، و(TS-h1290FX).

وتتميز وحدة التخزين الشبكية (TS-h1290FX) بأدائها العالي وقابليتها للتوسعة، ما يجعلها الأداة المثالية لتبسيط عمليات النسخ الاحتياطي والدعم وتحرير الفيديو أو تخزينه، في حين أن وحدة التخزين (TBS-574TX) تُحسّن التنقل بين المشاريع بالنسبة لمحرري الفيديو وصنّاع المحتوى، إذ توفّر تصميمًا صغير الحجم وخفيف الوزن يتضمّن فتحات توسعة لمحركات الأقراص من أجل ضمان الراحة والمرونة.

وقال (أليكس تساي)، مدير المبيعات لدى شركة (كيوناب) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «يسرّنا أن نشارك في جيتكس، إذ تأتي مشاركتنا في إطار التزامنا بالمبادرات والخدمات التي تُلبّي احتياجات عملائنا. ولأن شركتنا الأم، (آي. إي. آي.) تؤكد دائمًا ضرورة تقديم خدمات عالية المستوى بالتزامن مع الحفاظ على البيئة، يسعدنا أن نسلط الضوء على امتثالنا لمعايير (آي. إي. آي.) المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون وتطوير التقنيات الخضراء ضمن المعرض لهذا العام».

وأضاف (تساي): «يوفّر هذا المعرض الفرصة لنا لاستعراض أحدث منتجات الأجهزة وحلولها لهذا العام، وتشمل حلول التخزين على مستوى المؤسسات، وخدمات التخزين المتعدد المنصات السحابية، ومنتجات الشبكات العالية السرعة، وحلول الأمن السيبراني. ويتجلّى التزامنا الراسخ بالاستدامة من خلال جميع منتجاتنا التي تراعي القوانين واللوائح البيئية للاتحاد الأوروبي».

وفي إطار مشاركتها في جيتكس جلوبال 2023، تعرض (كيوناب) أنظمة تحديد هوية الأفراد، واللافتات الرقمية الذكية المصممة لإدارة الوصول الآلي للأبواب، وإدارة الحضور، والخدمات الذكية للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى خدمة جديدة لاتلامسية للمراقبة وتسجيل الوقت في المستشفيات، وغيرها الكثير من الحلول.

ومن خلال مشاركة (كيوناب) في المعرض، تمضي الشركة قُدمًا لتحقيق النمو المستدام، ما يُرسّخ مكانتها كمزود حلول موثوق في القطاع.