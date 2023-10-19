RCS هو اختصار مصطلح (Rich Communication Services)، وهو بروتوكول اتصال يختلف عن الرسائل النصية القصيرة SMS في العديد من الجوانب، فهو يسمح بإضافة المزيد من الأحرف في كل رسالة. ويمكنك أيضًا إضافة جميع أنواع الوسائط إلى رسائلك، مما يتيح لك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF. كما يمكنك إرسال بيانات الموقع وإنشاء محادثات جماعية، وتشفير رسائلك أيضًا.

يدعم تطبيق رسائل جوجل (Google Messages) محادثات RCS ويأتي مثبتًا سابقًا في معظم الهواتف الذكية الجديدة التي تعمل بنظام أندرويد، ويمكنك تفعيل هذا النوع من المحادثات في تطبيق رسائل جوجل باتباع الطريقة التالية:

كيفية تفعيل محادثات RCS في تطبيق رسائل جوجل:

عند البدء باستخدام تطبيق رسائل جوجل أول مرة ستظهر غالبًا رسالة تقترح عليك تفعيل محادثات RCS وستظهر توجيهات حول كيفية تفعيلها، ولكن إذا لم تظهر لك هذه الرسالة فاتبع الخطوات التالية لتفعيلها:

انتقل إلى تطبيق رسائل جوجل في هاتفك. انقر فوق صورة حسابك في جوجل في الزاوية اليُمنى العُلوية لإظهار قائمة من الخيارات. اختر (إعدادات الرسائل) Messages settings، ثم اختر الخيار الأول وهو (محادثات RCS) RCS chats. فعّل خيار (تشغيل محادثات RCS) Turn on RCS chats. قد يُطلب منك بعد ذلك التحقق من رقم هاتفك، وبعد اكتمال التحقق سترى جملة (الحالة: متصل) Status: Connected في الصفحة نفسها.

كيفية إيقاف تشغيل محادثات RCS:

مع أن محادثات RCS تُحسّن تجربة المراسلة، فقد لا تكون مناسبة للجميع، وقد يرغب بعض الأشخاص في إيقاف تشغيلها، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق رسائل جوجل في هاتفك. انقر فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العُلوية. اختر (إعدادات الرسائل) Messages settings، ثم انقر فوق خيار (محادثات RCS) RCS chats. عطّل خيار (تشغيل محادثات RCS) Turn on RCS chats. ستظهر نافذة منبثقة تتضمن تنبيهًا لإعلامك بأن تعطيل محادثات RCS سيؤدي إلى إزالتك من محادثات RCS الجماعية (you’ll be removed from group RCS chats). انقر فوق (إيقاف التشغيل) Turn off للاستمرار.

ما فوائد استخدام محادثات RCS بدلًا من رسائل SMS؟

يتمتع بروتوكول RCS بمزايا عديدة مقارنةً بالرسائل النصية القصيرة. والفائدة الأساسية من RCS هي أنك تحصل على تجربة محادثة سلسة تشبه تطبيقات المراسلة مثل: واتساب وتيليجرام، بالإضافة إلى ذلك، يوسع بروتوكول RCS بشكل كبير مدى ثراء محادثاتك، إذ يمكنك أن تضيف الصور ومقاطع الفيديو وتشارك موقعك وغير ذلك.

هذه المزايا مفيدة بشكل خاص للشركات التي ترغب في استخدام محادثات RCS للتسويق، فبدلًا من الاعتماد على نص ممل وقصير، يمكنهم كتابة مواد إعلانية وترويجية أكثر إبداعًا.

من ناحيةٍ أخرى، يمكن إرسال رسائل RCS بشكل مجاني تمامًا فهي تعمل عبر اتصال الواي فاي بالإضافة إلى أنها تعمل عبر شبكة البيانات الخلوية.