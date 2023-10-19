كل ما تحتاج إلى معرفته عن قلم Apple Pencil 3 الجديد

أعلنت آبل قبل عدّة ايام عن الإصدار الجديد من القلم الذكي Apple Pencil 3. ويأتي الطراز الجديد مع بعض الاختلافات مقارنةً بالطرز السابقة، فقد أضافت آبل منفذًا للشحن من نوع USB-C، مع وجود تغييرات بسيطة في بعض المزايا.

يُعدّ Apple Pencil 3 الجديد مثاليًا لتدوين الملاحظات، والرسم، وإضافة التعليقات إلى المستندات، وتدوين اليوميات، والتنقل بسلاسة في شاشة آيباد، وغير ذلك.

فإذا كنت تستخدم واحد من أجهزة آيباد اللوحية وتفكر في شراء قلم Apple Pencil 3، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الطراز الجديد:

أولًا: التصميم

يُشبه تصميم قلم Apple Pencil 3 الجديد إلى حد كبير تصميم Apple Pencil 2، مع إضافة منفذ شحن USB-C داخل الجزء العلوي حيث يتضمن هذا القلم غطاءً صغيرًا يمكنك سحبه للكشف عن منفذ الشحن الجديد.

يأتي هذا القلم الذكي بلون واحد فقط، وهو الأبيض، ويتضمن جانبًا مسطحًا يرتبط مغناطيسيًا في الجهة الجانبية من جهاز iPad للاحتفاظ به فقط وليس لشحنه، ويمكن شحن الطراز الحديث بكابل من نوع USB-C.

ثانيًا: أبرز المزايا التي يتمتع بها Apple Pencil 3

يتمتع قلم Apple Pencil 3 الجديد بالدقة المثالية نفسها التي يتمتع بها الجيل الأول والثاني، ويعمل بشكل مثالي مع مزايا نظام iPadOS، وأبرزها: مزية Scribble، التي تتيح لك تدوين الملاحظات والرد على الرسائل والبحث باستخدام نص مكتوب بخط اليد باستخدام قلم Apple Pencil، ومزية Quick Note لتدوين الملاحظات بسرعة، ومزايا التعاون مع الآخرين في تطبيق Freeform.

وعند استخدام القلم الذكي الجديد مع طرز iPad Pro التي تعمل بمعالجات آبل M2 فإنه يدعم مزية (hover) مما يسمح للمستخدمين بالرسم وتدوين الملاحظات بدقة عالية.

ثالثًا: طرز آيباد المتوافقة مع Apple Pencil 3

يعمل قلم Apple Pencil 3 الجديد مع جميع طُرز آيباد التي تحتوي على منفذ شحن من نوع USB-C، وتشمل:

iPad (الجيل العاشر).

iPad Air (الجيل الرابع والخامس).

iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع).

iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث والرابع والخامس والسادس).

iPad mini (الجيل السادس).

رابعًا: السعر وتاريخ الإصدار

سيكون قلم Apple Pencil 3 الجديد مُتاح للشراء في مطلع شهر نوفمبر القادم، وسيُباع بسعر قدره 79 دولارًا، وهو سعر منخفض مقارنةً بالطرازين السابقين، إذ يُباع الجيل الثاني من قلم آبل (Apple Pencil 2) بسعر قدره 129 دولارًا، ويُباع الجيل الأول (Apple Pencil) بسعر قدره 99 دولارًا.