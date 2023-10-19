سيكلور تطرح حلولًا أمنيةً تركز على البيانات لمعالجة أمن البيانات في المنطقة العربية

أعلنت (سيكلور) Seclore، الشركة الرائدة في مجال حلول الأمن التي تركز في البيانات، التزامها الراسخ بمعالجة أمن البيانات وتلبية متطلبات الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال حلولها الأمنية التي تركز في البيانات، التي عملت على تصميمها لدعم المنظمات الحكومية والمؤسسات المالية وغيرها من الشركات الرائدة في تحقيق الامتثال وتلبية متطلبات أمن البيانات في المنطقة.

وتتطلّع (سيكلور) في هذا الإطار إلى تعزيز الحماية للبيانات الشخصية والأصول الرقمية، مستفيدةً من مزاياها المتنوعة، مثل: الرؤى المتعلقة بالمخاطر، وتصنيف البيانات، وإدارة الحقوق الرقمية للمؤسسات، وتشفير البريد الإلكتروني.

ويمكن للحلول الأمنية المرتكزة على البيانات، التي تقدّمها (سيكلور)، أن توفّر حماية من مثل هذه الهجمات وتخفف من تأثير التهديدات الأمنية المستمرة، وذلك من خلال إتاحة إمكانية وصول الأفراد المصرح لهم فقط إلى الأصول الرقمية الحساسة داخل المؤسسة وخارجها. كما تتيح للشركات تطبيق سياسات مؤتمتة تحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات وتحديد فترات للوصول إليها.

وتتيح الرؤى المتعلقة بالمخاطر لفرق الأمن تقييم المخاطر الحالية والمحتملة في المؤسسة بصورة فورية ودراسة العناصر التي قد تزيد منها أو تقلل، مثل: أنشطة استخراج البيانات، والإجراءات غير المصرح بها، والأساليب والمواقع المستخدمة للوصول إلى الأصول الرقمية الحساسة.

كما يعمل نظام (سيكلور) لإدارة الحقوق الرقمية للمؤسسات على حماية المعلومات الحساسة أيًّا كان الجهاز أو الموقع، في حين توفر قدرتها على تصنيف البيانات شفافية على مستوى المؤسسة، وتجربة سهلة ويسيرة للمستخدم، وتضمن تنفيذ السياسات المؤتمتة، والتصنيف القائم على المستخدمين لإدارة البيانات على نحو أفضل.

وقال (فيشال غوبتا)، المدير التنفيذي لشركة (سيكلور): «تدرك المؤسسات في يومنا حجم الخطر المرتبط بالاختراقات التي تشمل البيانات السحابية الحساسة، مما دفعنا إلى تزويد المؤسسات بأدوات تتيح الرؤية والشفافية في البيئات الهجينة وحماية البيانات أثناء انتقالها عبر السحابة، وقواعد البيانات، والتطبيقات، والخدمات، داخل شبكات الشركات وخارجها. ونحن، في (سيكلور)، على ثقة من أننا سندعم الشركات في معالجة أمن البيانات من خلال حماية الأصول الرقمية وإدارتها بطريقة أكثر انسيابية».

ويشير تقرير تكلفة اختراق البيانات لعام 2023 الصادر عن شركة (آي بي إم) IBM، إلى أن متوسط التكلفة العالمية لاختراق البيانات في العام 2023 شهد زيادة بنسبة 15 في المئة، ليبلغ 16.3 مليون درهم.

كما سجلت الهجمات الإلكترونية العالمية زيادة بنسبة 38 في المئة في العام 2022، في حين شهد الشرق الأوسط زيادة بنسبة 77 في المئة في أنشطة برامج الفدية في الربع الأول من العام 2023، مما يؤكّد الحاجة إلى استثمارات كبيرة في مجال الأمن السيبراني، التي تكتسب أهمية متزايدة، إذ تُمكِّن الشركات التي تعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي للأمان من توفير 6.4 ملايين درهم إماراتي كمعدّل متوسط.

وقدم (آيزاك رويبال)، مدير عمليات التسويق في (سيكلور)، في كلمة ألقاها خلال معرض جيتكس جلوبال 2023، معلومات معمّقة بشأن متطلبات أمن البيانات المتطورة والطرق التي يمكن للمؤسسات اعتمادها لمعالجة أمن البيانات في الإمارات.

وقال رويبال: «نحرص في (سيكلور)، على حماية البيانات نفسها، وهو ما يميّزنا عن غالبية منتجات الأمان التي تهتم بحماية الشبكات والأجهزة. فتتيح (سيكلور)، من خلال مستويات التحكم التي تقدّمها، للشركات إمكانية إلغاء الوصول إلى الأصول الرقمية أو تعديله في أي وقت، بغض النظر عن مكان مشاركة البيانات أو تخزينها، وذلك إن كان في الموقع أو في السحابة أو مع طرف ثالث. وتأتي هذه الحلول، التي توفر تغييرات فورية للوصول إلى التهديدات المحتملة واستخدامها وتسهيل الاستجابة لها في الوقت المناسب، في إطار مهمتنا الأساسية لمكافحة الهجمات الإلكترونية وحماية البيانات».

وتعمل (سيكلور)، منذ إنشاء مكتبها الإقليمي في دبي في شهر نيسان/ أبريل 2017، على تقديم خدمات أمن البيانات والأصول الرقمية لكبار المتعاملين في الإمارات، ومن ذلك: مجلس أبوظبي للاستثمار، ومركز الإحصاء – أبوظبي، ومصرف قطر الإسلامي، واعتماد القابضة، وسوق دبي المالي، وبنك رأس الخيمة، وحكومة دبي الذكية، وبلدية دبي، والهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات.

كما قدمت الشركة خدمات للعملاء في منطقة الخليج، ومنهم الشركة للاتصالات السعودية، ومصرف قطر الإسلامي، وعمان للبيانات الرقمية، والشركة الوطنية للتأمين على الحياة.

وتحرص (سيكلور)، بعد تحقيقها الريادة في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، على توسيع بصمتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مجموعة متميّزة من المشاريع التي تعالج تهديدات أمن البيانات وتعزز حماية البيانات على حد سواء.

كما وقّعت الشركة اتفاقًا مع (سكيورتي ماترز) Security Matterz، الشركة المتخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات، كشريك قناة لتوسيع شبكة الموزعين في المملكة العربية السعودية والإمارات، وذلك بهدف تقديم خدمات الأمن السيبراني المخصصة وحلول إدارة الحقوق الرقمية للمؤسسات للعملاء الرائدين.