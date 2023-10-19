سامسونج تطرح ثلاجة Family Hub الذكية الجديدة في جيتكس جلوبال 2023

كشفت سامسونج جلف للإلكترونيات بالتعاون مع (اتصالات) التابعة لشركة e& عن ثلاجة (فاميلي هب) Family Hub الذكية الجديدة في معرض جيتكس جلوبال 2023.

وجُهِّزت الثلاجة بأحدث التقنيات مع تصميمٍ يُعزّز التواصل والترفيه للعائلات من قلب مطابخهم. وتعدّ هذه الثلاجة الجديدة كليًا من سامسونج أكثر من كونه جهازًا منزليًا متعدد الأغراض، حيث تبشر بعصر جديد للثلاجات.

وتعليقًا على هذا الإطلاق، قالت بورشين آرابول، مديرة مجموعة الأجهزة المنزلية في شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: «نحن متحمسون لإعلان هذه الشركة مع اتصالات من e& في معرض ’جيتكس جلوبال 2023‘ وإطلاق ثلاجة (فاميلي هب). ودعمًا لموضوع المعرض لهذا العام المتمثل في ’الذكاء الاصطناعي في كل شيء‘، تعكس هذه الثلاجة الذكية مستقبل المنازل المتصلة وتبشّر بعصرٍ جديدٍ من الاتصال الذكي. وقد صُممت بصورة خاصة للارتقاء بتجربة المطبخ للعائلات في الشرق الأوسط، وهي مجهزة بمجموعة من المزايا المتقدمة التي تجمع بين الاتصال والراحة والترفيه بسلاسة، وتُحدّد المسار نحو مستقبل الحياة الذكية والمترابطة».

ومن جهته، قال خالد الخولي، المدير التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات من &e: «نركّز في جيتكس هذا العام في تسريع الابتكار، إذ تُستخدم قوة التكنولوجيا لتقديم تجارب غامرة لا تُنسى. وفي حين أتاحت لنا الشركة مع سامسونج فرصة مثالية للتعاون من خلال أحدث إنجازاتها في الحلول الذكية التي تبشر بعصر جديد للمنازل الذكية التي تتوافق مع مهمتنا لتعزيز تجربة العملاء. ومن خلال جيتكس، ستتاح للزوار فرصة تجربة عرض فريد من نوعه، إذ تُرسل ثلاجة (فاميلي هب) إشعارات للمستخدمين بالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية، مما يتيح للعملاء الطلب من تطبيق (بسمات) Smiles على شاشة الثلاجة».

وأضاف الخولي قائلًا: «يبسط تطبيق (بسمات) حياة العملاء عن طريق السماح لهم بعمل الطلبات في جميع أنحاء دولة الإمارات من مجموعة واسعة من المنتجات، من كل ما يتعلق بطلبات البقالة، والأطعمة الطازجة، والمنتجات العضوية، وأدوات الرعاية المنزلية. ويمكن الحصول على هذه المنتجات من خلال مجموعة كبيرة من المتاجر المختلفة من الهايبر ماركت والسوبر ماركت».

إعادة تعريف الاتصال داخل المنزل الذكي

تعمل ثلاجة (فاميلي هب) كنقطة اتصالٍ مركزية ضمن المنازل المتصلة. ويربط هذا الابتكار المتطور العديد من الأجهزة الذكية بسهولة عبر تطبيق (سمارت ثينجز) SmartThings، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل الأجهزة المرتبطة أو إيقاف تشغيلها، وضبط الإعدادات، وتنسيق الأنشطة، والحدّ من استهلاك الطاقة.

الترفيه في المطبخ

تتيح ثلاجة (فاميلي هب) للمستخدمين الاستماع إلى الصوتيات، وتقديم المحتوى ذاته المعروض على تلفاز سامسونج الذكي والهواتف المحمولة على شاشة اللمس الخاصة بالثلاجة، بالإضافة إلى مزامنة التقويمات الخاصة بهم على سطح الثلاجة، ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات المكتوبة بخط اليد بسهولة بين أفراد العائلة، ويحدث كلّ ذلك عبر شاشة الثلاجة الذكية مما يجعل الأوقات في المطبخ أكثر مرحًا وتسلية.

اعرف محتويات ثلاجتك في أي وقت!

لقد زُوِّدت ثلاجة (فاميلي هب) بكاميرا داخلية تتيح للمستخدمين رؤية ما يوجد في الثلاجة على الرفوف الرئيسة باستخدام هواتفهم الذكية أو الشاشة الرئيسة. وتعرض الكاميرا الطعام داخل الثلاجة، مما يسمح للمستخدمين معرفة ماذا يوجد لديهم دون الحاجة لفتح الباب، أو أثناء التسوق.

ويمكن للمستخدمين أيضًا وضع علامة على تاريخ انتهاء الصلاحية لكل منتج غذائي، أو إنشاء قوائم تسوق، أو مذكرات طعام، أو تذكيرات تنبيه لأغراض محددة.

الطبخ الذكي والتخطيط للوجبات

بمساعدة هذه الثلاجة الذكية يمكن للمستخدمين طهي الطعام الذي تفضله العائلة بسهولة كبرى من خلال تطبيق (سامسونج فود) Samsung Food.

ويوفر هذا التطبيق طيفًا واسعًا من الوصفات الكاملة مع الصور، ومقاطع الفيديو، والتقييمات، والمراجعات، والتعليمات البسيطة. وتوفر ميزة الوصفات الذكية الموجودة داخل الثلاجة مخططًا أسبوعيًا للوجبات، إذ تقترح وجباتٍ للطهي كل يوم بناءً على تفضيلات المستخدم والطعام الموجود في الثلاجة.

وتماشيًا مع هذه الشركة وكجزء من محفظة (الحياة الذكية) لشركة اتصالات من e&، يمكن للمستخدمين استكشاف التجربة الفريدة لشراء مواد البقالة مباشرة من منصة (بسمات) التابعة لشركة اتصالات من e& من خلال ثلاجة (فاميلي هب).

وتحضر سامسونج في جناح اتصالات من &e في قاعة زعبيل 1، ضمن معرض جيتكس جلوبال 2023 الذي انطلق في مركز دبي التجاري العالمي يوم الاثنين الماضي وينتهي يوم غدٍ الجمعة.