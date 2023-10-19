دائرة الصحة – أبوظبي تتعاون مع مايكروسوفت لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، مُذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت، التي تُعدّ واحدة من كبرى شركات تطوير الحلول الرقمية، وذلك لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الرعاية الصحية.

ويهدف التعاون إلى استكشاف سبل الاستفادة من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة وتحديدها واستخداماتها لدعم الابتكار في الرعاية الصحية، ومن ذلك: تحسين النتائج العلاجية والوقائية للمرضى وزيادة الكفاءة وإثراء البحوث والخدمات الصحية.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات في دائرة الصحة – أبوظبي ونعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على إنشاء فريق عمل مشترك لتسهيل التعاون والتواصل بين الطرفين، إذ سيقوم فريق العمل بدراسة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها وتوظيفها، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب مع تحديد التحديات والعوائق التي قد تنشأ من استخدامها.

وتهدف الشراكة إلى إقامة تعاون طويل الأمد لاستخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز إمكانات المؤسسة الصحية والارتقاء بتجربة المرضى والأطباء وتعزيز المخرجات الصحية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات في دائرة الصحة – أبوظبي: «في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تمضي دائرة الصحة – أبوظبي ببذل جهود استخدام التقنيات المتقدمة والحلول الرقمية في الرعاية الصحية من أجل تعزيز نتائج المرضى، ومن ثم الارتقاء بجودة حياة السكان في إمارة أبوظبي ورفاههم. ويأتي الذكاء الاصطناعي في صميم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، ما جعلنا حريصين على التعاون مع شريك رائد مثل مايكروسوفت لدراسة إمكانات هذا التطور التكنولوجي للاستفادة منه في قطاع الرعاية الصحية، ولتمهيد الطريق لمستقبل يدفعه الابتكار. ونواصل في دائرة الصحة – أبوظبي ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية، والمضي لتحقيق الأهداف القائمة على جعل الإمارة مثالًا متميزًا في جودة الخدمات الصحية وحاضنة للبحوث الهادفة في القطاع بما يعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع».

وسيعمل الطرفان على استكشاف سبل تطوير منصة لتجربة الموظفين يمكنها جمع الرؤى والمدخلات آنيًّا للارتقاء بنظم العمل وتحسين الأداء وتعزيز بيئة العمل في المؤسسة الصحية.

وقال نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: «نعتز بالعمل مع شريك إستراتيجي كدائرة الصحة – أبوظبي والمساهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو التحول الرقمي، التي أدركت أهميته منذ وقت بوصفه عاملًا أساسيًا لتسريع وتيرة نمو قطاع الرعاية الصحية وتعزيز جودة خدماته للمرضى في المنطقة. ويدعم تعاوننا مع دائرة الصحة – أبوظبي رؤية الإمارات الرامية للاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية، مثل: الذكاء الاصطناعي التوليدي لمواجهة أبرز التحديات، ودفع عجلة الابتكار، وتعزيز الإنتاجية عبر مختلف القطاعات الحيوية. ونتطلع إلى العمل مع دائرة الصحة – أبوظبي لإطلاق العنان لإمكانات التكنولوجيا التي تُحدث تحولًا مهمًا وتُرسي أفقًا جديدةً للتميز في الرعاية الصحية سواءً في أبوظبي أو حول العالم».

ومن المتوقع أن تفتح الاتفاقية المجال لفرص متعددة للتعلم في مختلف القطاعات، ومن ذلك: قطاع الرعاية الصحية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وسيساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز سبل اتخاذ القرارات في قطاع الرعاية الصحية من خلال تحديد الأولويات والتنبؤ بتأثير اللوائح التنظيمية والسياسات الجديدة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسة الصحية التزامها بحماية سلامة البيانات والخصوصية مع إدماج أكثر الحلول تقدمًا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في أبوظبي.

وتدعو دائرة الصحة – أبوظبي إلى زيارة منصتها للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات الصحية في القطاع الصحي بأبوظبي، وذلك في مشاركتها بمعرض جيتكس جلوبال 2023 ضمن جناح أبوظبي، بقيادة دائرة التمكين الحكومية، في قاعة الشيخ سعيد، منصة رقم 19B20/ في المدة الواقعة بين 16 و20 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.