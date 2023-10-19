إريكسون ودو تعلنان في جيتكس جلوبال 2023 اتفاقًا لتشكيل مستقبل مستدام في الإمارات

وقّعت إريكسون وشركة دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاق شركة في معرض جيتكس جلوبال 2023 لتقديم (منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير) كـ (برنامج كخدمة) SaaS في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تشكيل مستقبل مستدام، والقضاء على التأثير البيئي لنفايات معدات الشبكات غير الإلكترونية أو غير الكهربائية.

وتُعدّ منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير منصة شاملة تساهم في تحقيق الدخل من النفايات وتوفر إمكانية التتبع والشفافية الشاملة والتحسينات. وبالإضافة إلى ذلك توفر المنصة أيضًا تقارير استدامة قوية للحصول على إحصاءات قيّمة بشأن إعادة التدوير قد تساعد في تحسين العمليات وتمكين التدوير. ويمكن للمنصة إدماج مصادر البيانات الخارجية وتنسيقها، وتخزين البيانات بأمان، وتوفير إدارة قوية للبيانات الضخمة لتمكين رؤى البيانات الثاقبة والكفاءة في سلسلة القيمة.

وقال كريم بنكيران، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في دو: «تمثل الاستدامة واحدة من القيم الجوهرية التي ترتكز عليها ثقافتنا المؤسسية الهادفة إلى تقديم قيمة حقيقية ومضافة للجميع سواءً أكانوا عملاءنا أو مجتمعنا أو بيئتنا. ونعمل دائمًا على تعزيز تعاوننا مع شركائنا الذين يشاركوننا الرؤية نفسها للمستقبل المستدام، ويعكس تعاوننا مع إريكسون لتقديم منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات جهودنا ومساعينا الرامية إلى تعزيز ممارسات الاستدامة بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعزز شركتنا مع إريكسون التزامنا بدفع عجلة التغيير الإيجابي وضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع».

ومن جانبه قال نيكولاس بليكسيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: «تؤمن إريكسون بأن ما نقوم به اليوم يضع الأسس للغد. ومن خلال الشفافية وإمكانية التتبع ورقمنة تدفقات النفايات والمواد المعاد تدويرها، توفر منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير تمكين الاستدامة الدائرية، وتعزيز الابتكار، ودعم الاستدامة، والاتصال اللامحدود. ويسعدنا أن نتعاون مع دو لتقديم المنصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم المساهمة في تحقيق اقتصاد وتنمية أكثر استدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تماشيًا مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وتُمثل منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير، التي تختلف عن برنامج الشركة لاستعادة المنتجات، فرصة لترشيد تدفقات النفايات، وتعزيز معدلات إعادة التدوير، وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال إحصاءات البيانات في الوقت الحقيقي، وتقليل البصمة البيئية عن طريق تقليل توليد النفايات لصالح إعادة التدوير والاستدامة الدائرية.