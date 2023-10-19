أڤيڤا تحصل على مكانة كفاءة الطاقة من خدمات أمازون ويب

أعلنت (أڤيڤا) Aveva، الشركة المختصة في البرمجيات الصناعية، تحقيقها لقب (كفاءة الطاقة) من شركة (خدمات أمازون ويب)، الذي يُعدّ تقديرًا لخبرات الشركة في مساعدة العملاء على الاستفادة من التقنيات السحابية التي توفرها منصة الحوسبة السحابية من أمازون في تحوّل الأنظمة الصناعية المعقدة، وتسريع الانتقال نحو مستقبل مستدام للطاقة.

وتُعدّ (أڤيڤا) واحدة من سبع شركات فقط تحمل هذا اللقب للطاقات الجديدة، من بين أكثر من 7,000 شريك مسجّل لخدمات أمازون ويب.

وفي هذا السياق قال (بري ديلون)، النائب الأول للرئيس لشؤون الشركات وتطوير الأعمال لدى (أڤيڤا): «تعمل (أڤيڤا) وخدمات أمازون ويب معًا من أجل تمكين التحول في القطاع الصناعي عبر تقديم حلول البرمجيات المبتكرة والمتميزة التي تسرّع انتقال الطاقة. ويشير الحصول على لقب (كفاءة الطاقة) من خدمات أمازون ويب إلى أهمية الدمج بين المرونة والابتكار والنطاق الواسع من الخدمات، إلى جانب مجموعة (أڤيڤا) المتنوعة من حلول البرمجيات الصناعية، في تمكين المؤسسات من تحقيق مزيد من الترابط والمرونة والقدرة على الصمود في طريقها نحو مستقبل الانبعاثات الكربونية المنخفضة».

ويُمثل الحصول على لقب كفاءة الطاقة من خدمات أمازون ويب تأكيدًا لنجاح (أڤيڤا) في تطوير الحلول الفعالة في جميع أجزاء سلسلة القيمة – من مرحلة التصميم والبناء وصولًا إلى عمليات الأصول وتحسين الإنتاج، وحتى حلول الطاقة الجديدة. وللحصول على هذا التصنيف، يخضع شركاء خدمات أمازون ويب لعملية صارمة من التحقق التقني وتدقيق المرجعية لدى العملاء.

ومن الجدير بالذكر أن خدمات أمازون ويب تتيح توفير الحلول المرنة القابلة للتوسع وذات التكلفة المنخفضة للمؤسسات بدءًا من المشاريع الناشئة وحتى الشركات العالمية الكبرى. ولدعم إدماج تلك الحلول وتنفيذها بسلاسة، طوّرت خدمات أمازون ويب برنامجها للكفاءة الذي يساعد العملاء في تعرّف أفضل الشركاء ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة العميقة في المجال.

ويُمكن للأدوات الرقمية المتاحة اليوم أن تساهم بنسبة تصل إلى 20 في المئة من إجمالي نسبة تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة اللازمة للوصول إلى أهداف الانبعاث الصفري في العام 2050، التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة لقطاعات الطاقة والمعادن والنقل.

وتُقدّم (أڤيڤا) حلولها من البرمجيات الصناعية التي تساعد المؤسسات في مختلف القطاعات في إدارة الطلب على الطاقة وتحسين العمليات التشغيلية المؤسسية وتتبع وقياس الانبعاثات. أما في جانب العرض، فتدعم حلول (أڤيڤا) التوسع في كامل نظام الطاقة وتمكّن الرواد في مجال تخفيض انبعاثات الكربون من تخفيض تكلفة التقنيات في مرحلة النماذج التجريبية والعرض، ومنها الهيدروجين النظيف أو احتجاز الكربون على نطاق واسع.

واستطاع عملاء الشركة، مثل: Veolia Water، وهي شركة رائدة عالميًا في مرافق معالجة الماء ومياه الصرف الصحي وأنظمتها للعملاء في قطاع الصناعة والجهات الحكومية، تحقيق تحسّن قدره 20 في المئة في مرونة تقنية المعلومات وإتاحة الموارد لاستخدامات أدق بفضل حلول (أڤيڤا) الهندسية والبنية السحابية من خدمات أمازون ويب. كما تمكنت من تخفيض زمن المتابعة من أسبوع كامل إلى 24 ساعة، والفترة اللازمة لتقديم العروض من 24 يومًا إلى 24 ساعة.