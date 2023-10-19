تُتنج شركة شاومي (Xiaomi) مجموعة واسعة من الهواتف الذكية التي تتمتع بمواصفات مختلفة وتُباع بأسعار متفاوتة، ويعتمد اختيار أحد هواتف شاومي على العديد من العوامل، أبرزها: المبلغ الذي تريد إنفاقه، والمواصفات الأساسية التي تبحث عنها، فإذا كنت من محبي اللعب بألعاب الفيديو فابحث عن طراز مُصمّم خصوصًا لمحبي ألعاب الفيديو، أما إذا كنت تهتم بالتصوير الفوتوغرافي فابحث عن هاتف يحتوي على نظام كاميرا متطور.

بغض النظر عن المواصفات التي تبحث عنها، ستجد هاتف من شاومي مناسب لاحتياجاتك فهي توفر مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية المناسبة للمستخدمين من مختلف الفئات، وفيما يلي سنوضح مواصفات أفضل هواتف شاومي في عام 2023 لمساعدتك في اختيار الأنسب لك:

1- هاتف شاومي Redmi Note 12 4G :

يأتي هاتف شاومي (Redmi Note 12 4G) بشاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة قدرها 395 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع قدره 1200 شمعة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Snapdragon 685) من كوالكوم الثماني النُوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويعمل بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14 الخاصة بشركة شاومي.

يضم Redmi Note 12 4G كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا، ويضم هذا الهاتف كاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 33 واطًا، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي هي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 64 أو 128 جيجابايت.

يُباع هاتف (Redmi Note 12 4G) بسعر قدره 594 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 128 جيجابايت.

2- هاتف Xiaomi 13T Pro:

يضم هاتف Xiaomi 13T Pro شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 1220 × 2712 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 446 بكسلًا في البوصة الواحدة، وذروة سطوع تبلغ 2600 شمعة، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، كما تدعم مزية (Dolby Vision) و (+HDR10).

يعمل هذا الهاتف بمعالج (+MediaTek Dimensity 9200) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.35 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715 MC11)، ويعمل بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم (MIUI 14) من شاومي.

يحتوي هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 120 واطًا، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K، أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 20 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro بسعر قدره 2599 ريالًا سعوديًا، للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 512 جيجابايت.

3- هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro:

يضم هاتف Redmi Note 12 Pro شاشة من نوع (OLED) بقياس يبلغ 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10).

يعمل هذا الهاتف بمعالج (MT6877V Dimensity 1080) من Mediatek الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.6 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MC4)، ويعمل بنظام أندرويد 12 المُعتمد على واجهة المستخدم (MIUI 13) من شاومي.

يحتوي هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، ويتوفر هذا الهاتف بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro بسعر قدره 1199 ريالًا سعوديًا، للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

4- هاتف شاومي Xiaomi 13:

يضم هاتف Xiaomi 13 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 6.36 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740)، ويعمل بنظام أندرويد 13.

يحتوي هاتف شاومي Xiaomi 13 على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، ويتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K، أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Xiaomi 13 بسعر قدره 3199 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.