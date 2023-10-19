أبرز الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد جوجل في عام 2023

يُسهّل مساعد جوجل الصوتي (Google Assistant) التحكم في أجهزة المنزل الذكية باستخدام الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى لمس الجهاز أو تغيير مكانك للوصول إلى الجهاز والقيام بالمهمة التي تريدها. كما يساعدك مساعد جوجل في تخصيص وأتمتة المصابيح الذكية وكاميرات الأمان والتلفاز ومكبرات الصوت وغيرها من أجهزة المنزل الذكية.

فإذا كنت تريد شراء جهاز منزلي ذكي والاستفادة من الإمكانات المتعددة لمساعد جوجل، فيمكنك الاختيار من الأجهزة المنزلية الذكية التالية المتوافقة مع مساعد جوجل والتي تُعد من أبرز الأجهزة المنزل الذكية في عام 2023:

1- مصابيح Philips Hue Starter Kit الذكية:

تُتيح لك مصابيح Philips Hue الذكية إضاءة منزلك بالضوء المفضل لديك، إذ يمكنك الحصول على ضوء أبيض ساطع أو أضواء هادئة أو الاختيار من مجموعة من الألوان المختلفة.

يمكنك التحكم في المصابيح الذكية Philips Hue باستخدام تطبيق Hue أو مساعد جوجل، ويمكنك توصيل ما يصل إلى 50 مصباحًا ذكيًا دون التأثير في سرعة شبكة الواي فاي الخاصة بك.

تُباع مصابيح Philips Hue Starter Kit الذكية بسعر قدره 185 دولارًا.

2- قفل Google Nest x Yale الذكي:

يُعدّ Google Nest x Yale من أبرز أنواع الأقفال الذكية التي تساعد في الحفاظ على أمان منزلك، وهو سهل الاستخدام، فبعد توصيل القفل بشبكة الواي فاي المنزلية يمكنك قفل باب منزلك عن بُعد وفتحه عندما تكون بعيدًا أو مشغولًا باستخدام الأوامر الصوتية.

يمكنك أيضًا إضافة رموز مرور مختلفة وتحديد استخدامها في أيام وأوقات معينة، وهذا يساعدك في منح شخص معين رمز مرور للدخول إلى منزلك في وقت معين، بعد ذلك يمكنك تعطيل ذلك الرمز لتمنعه من دخول منزلك في أي وقت آخر.

وفي الليل، يمكنك التأكد من أن منزلك آمن بالتحقق من حالة الأقفال باستخدام مساعد جوجل، وتنشيط وضع الخصوصية (privacy mode) لتعطيل لوحة المفاتيح لتمنع أي شخص من إدخال أي رمز مرور.

يُباع قفل Google Nest X Yale الذكي بسعر قدره 249 دولارًا.

3- شاشة Google Nest Hub Max الذكية:

Google Nest Hub Max هي واحدة من شاشات العرض الذكية من شركة جوجل، ويمكنك استخدام هذه الشاشة للتحكم بسهولة في كل الأجهزة المنزلية الذكية بأوامر صوتية بسيطة.

وباستخدام Nest Hub Max، يمكنك طلب بث مقاطع الفيديو والموسيقى بدون استخدام اليدين وذلك باستخدام الأوامر الصوتية ومساعد جوجل. ويمكنك أيضًا البقاء على اتصال بالأصدقاء والعائلة وزملاء العمل وحضور الاجتماعات باستخدام مكالمات الفيديو والمحادثات الجماعية عبر هذه الشاشة.

تحتوي Nest Hub Max أيضًا على كاميرا مدمجة تتيح لك مراقبة منزلك، وإذا كنت بحاجة إلى تعرّف حالة الطقس أو وصفات طعام جديدة، فما عليك سوى سؤال مساعد جوجل وستُعرض حالة الطقس أو وصفة الطعام في الشاشة مباشرة.

تُباع شاشة Google Nest Hub Max الذكية بسعر قدره 229 دولارًا.

4- المقلاة الهوائية الذكية Cosori Pro II:

تتوافق مقلاة Cosori Pro II الذكية مع مساعد جوجل والمساعد الصوتي من أمازون (أليكسا) Alexa. ويمكنك استخدام تطبيق Google Home أو الأوامر الصوتية للبدء بالطهي والتحقق من حالة الطعام وإيقاف المقلاة. ويمكنك أيضًا تنزيل تطبيق VeSync الخاص بالمقلاة لضبط إعدادات الطهي والجهاز.

تتميز مقلاة Cosori Pro II الذكية بأنها تستخدم زيتًا أقل بنسبة 85% عند قلي الأطعمة المختلفة، وتأتي مع 12 إعداد مختلف للطهي يمكنك الاختيار منها.

تُباع مقلاة Cosori Pro II الذكية بسعر قدره 140 دولارًا.

5- كاميرا Arlo Pro 4 Spotlight الذكية:

كاميرا Arlo Pro 4 Spotlight هي كاميرا أمان ذكية يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو العالية الدقة لمراقبة أي شيء يحدث خارج منزلك، وتحتوي على أضواء مدمجة لتصوير مقاطع فيديو واضحة في الليل.

تُساعدك كاميرا Arlo Pro 4 Spotlight الذكية في مراقبة منزلك في جميع الأوقات، وتتميز بحجمها الصغير، وهي أيضًا لاسلكية، مما يسمح لك بوضعها بسهولة في أي مكان تريد مراقبته في منزلك.

تُباع كاميرا Arlo Pro 4 Spotlight الذكية بسعر قدره 140 دولارًا.