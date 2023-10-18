MSI تكشف عن شاشة MAG 323UPF بدقة 4K ومعدل تحديث قدره 160 هرتز

أعلنت شركة MSI تقديم شاشة اللاعبين MAG 323UPF من سلسلة MAG المشهورة لتمنح المستخدم المزيد من الخيارات لمن يبحث عن شاشة بدقة 4K.

الشاشة الجديدة تعتمد لوحة Rapid IPS القادرة على عرض جودة صورة فضلى ودرجة لونية عليا مع سطوع ممتاز، و بحجم 32 بوصة وهي حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR 600 لتعرض معدل سطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع, مع عمق ألوان حقيقي يبلغ 10 بت.

من مزايا شاشة MSI MAG 323UPF قدومها بدقة عرض 4K مع معدل تحديث متحرك قدره 16 هرتز، ونسبة التباين تصل إلى 1,000:1، وزمن استجابة يصل إلى 0.03 ميلي/ الثانية، ومساحة ألوان AdobeRGB بنسبة 93.6%، و DCI-P3 بنسبة 95% و sRGB بنسبة 125.7%.

وتدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium Pro التي تعمل على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة على نحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب.

من ناحية المنافذ تشمل الشاشة منفذ DisplayPort 1.4، ومنفذي HDMI 2.1، وثلاث منافذ USB Type-A، ومنفذ USB 2.0 Type-B، ومنفذ USB Type-C باستطاعة 90 واطا، ومنفذ سماعة الرأس. كما يسمح مسند الشاشة الإمالة من -5 إلى 20 درجة، والدوران من -45 إلى 45 درجة، وتعديل الإرتفاع من 0 إلى 110 ملم.

هذه الشاشة متوفرة للبيع في الأسواق بسعر قدره 799 دولار.