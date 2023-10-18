ويسترن ديجيتال تعرض ابتكارات التخزين الجديدة في جيتكس جلوبال 2023

تشارك ويسترن ديجيتال، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول تخزين البيانات، في معرض جيتكس جلوبال 2023، حيث تعرض مجموعة من المنتجات والحلول الجديدة التي تلبي احتياجات التخزين المتنوعة للشركات في الشرق الأوسط.

وتشارك ويسترن ديجيتال في هذا الحدث التقني المهم من خلال شركائها QNAP وASBIS وFormonix، حيث تسلط الضوء على أحدث ابتكاراتها في قطاع الشركات، التي تضم محرك الأقراص الصلبة Ultrastar DC HC670 26TB UltraSMR HDD الجديد والمتوفر الآن في المنطقة.

ويركز DC HC670 في المقام الأول على توفير أفضل سعة تخزين لمراكز البيانات بصيغة HDD، وتكلفة إجمالية منخفضة للملكية ويستخدم تقنية التسجيل المغناطيسي المغطى (SMR) بدلاً من طرق تسجيل البيانات التقليدية.

وقد زُود أيضًا بمجموعة من التقنيات على منصة مكونة من 10 أقراص مثل تقنية OptiNAND™، والتسجيل المغناطيسي العمودي المدعم بالطاقة (ePMR)، ومشغل ثلاثي المراحل من الجيل الثاني (TSA) وتقنية HelioSeal® المثبتة.

وتؤدي هذه التحديثات جميعها إلى زيادة السعة بنسبة 18%، مما يوفر للعملاء من الشركات التي تستثمر في التقنيات المتطورة قدرات تخزين استثنائية تتجاوز تلك التي توفرها الحلول التقليدية.

لا تقتصر مجموعة Ultrastar على هذا الحل، حيث تعرض ويسترن ديجيتال أيضاً محرك الأقراص ذا الحالة الصلبة الجديد ذا المنفذ المزدوج Ultrastar DC SN655 NVMe، الذي صُمم ليلبي احتياجات الشركات من أحمال الأعمال السحابية الواسعة النطاق وليوفر اتساقاً عالي الجودة ويلبي أحمال العمل الناشئة للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تتزايد في الحجم والتعقيد، مما يجعله الحل الأمثل لتكبير السعة وزيادتها لتتحمل الحد الأقصى من الجيجابايت/ واط.

وتعليقاً على مشاركة ويسترن ديجيتال في معرض جيتكس جلوبال 2023، قال طارق الحسيني، مدير المبيعات الأول في ويسترن ديجيتال في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: “يسرنا أن نحضر معرض جيتكس العالمي للتقنية من جديد، الذي يعد من أكبر الفعاليات التقنية في العالم، لعرض أحدث منتجاتنا المبتكرة. ونغتنم الفرصة خلال هذا الحدث الضخم لعرض منتجاتنا وأيضاً للتفاعل مع عملائنا وشركائنا وقادة القطاع”.

وفي إطار جهودها المتواصلة لتقديم أحدث ابتكارات التخزين لعملائها، أطلقت ويسترن ديجيتال آخراً أحدث إضافة إلى مجموعة WD Blue، وهو محرك أقراص WD Blue SN580 NVMe SSD. ويستهدف محرك أقراص NVMe PCIe® Gen 4.0 SSD الجديد بانضمامه إلى المجموعة الحائزة على الجوائز في المقام الأول مجتمع المبدعين والمحترفين في المجال الإبداعي ومن يرغبون بتعزيز إنتاجيتهم وترقية حواسيبهم.

كما أنه يمثل الحل الأول في مجموعة WD Blue الذي يمتلك تقنية nCache™ 4.0 وNVMe PCIe Gen 4.0، مما يعزز الإنتاجية والأداء من أجل سير عمل محسّن. ويتوفر محرك SSD النحيف والأنيق بسعات تتراوح بين 250 جيجابايت و 2 تيرابايت، ويمتلك متطلبات طاقة أقل وذاكرة DRAM، وهو متوفر الآن في دولة الإمارات بسعر يبدأ من 199 درهمًا إماراتيًا.

وأضاف الحسيني: “يستهدف كل منتَج من منتجاتنا فئة معينة من العملاء ومشكلة محددة في التخزين. وتهدف محفظة منتجاتنا الشاملة إلى حل التحديات الجديدة التي تواجهها الشركات وأيضاً صناع المحتوى والمحترفون في مجال محتوى الفيديو وحتى عشاق الألعاب الإلكترونية. ونفخر اليوم بقدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنوعة لدى عملائنا ونتطلع إلى تقديم المزيد من المنتجات والحلول المبتكرة إلى الأسواق الإقليمية”.

علاوةً على ذلك، ستعرض ويسترن ديجيتال أيضاً منتجات مبتكرة أخرى ضمن محفظتها الموسّعة خلال الحدث، وتشمل محرك الأقراص الصلبة WD Red ® Pro CMR الذي يتوفر بسعة 22 تيرابايت لتطبيقات التخزين المتصلة بالشبكة (NAS) ومحرك الأقراص الصلبة WD Purple ® Pro بسعة 22 تيرابايت لتطبيقات المراقبة الذكية بالفيديو وتحليلات ملفات الفيديو.

يمكنكم زيارة ويسترن ديجيتال خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية في جناح QNAP بالقاعة 3 وجناح ASBIS بالقاعة 2 وجناح Formonex بالقاعة 13.