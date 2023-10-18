مقارنة بين هاتفي iPhone 15 من آبل و Pixel 8 من جوجل

يأتي هاتفا iPhone 15 من آبل و Pixel 8 من جوجل مع مزايا جديدة وترقيات متعددة مقارنةً بالطرز السابقة، ويختلف كلا الهاتفين في معظم المواصفات، فهما يعملان بأنظمة تشغيل مختلفة تمامًا، ومعالجات مختلفة، ويحتويان على كاميرات مختلفة بالمواصفات.

يُعدّ هاتفا iPhone 15 و Pixel 8 من أفضل الهواتف الذكية، ويعتمد اختيار أحد الهاتفين على نظام التشغيل المفضل لديك، وإذا لم يكن نظام التشغيل مهمًا بالنسبة لك، فيمكن للمقارنة التالية بين هاتفي iPhone 15 و Pixel 8 أن تساعدك في الاختيار:

التصميم:

يأتي هاتف iPhone 15 بتصميم مشابه للطراز السابق، ويتمتع بدرجة صلابة عالية، وهو مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 إذ يتحمل الغمر حتى عمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة.

تظهر في الجهة الأمامية الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) التي قدمتها آبل أول مرة في طرازي iPhone 14 Pro و Pro Max العام الماضي، فبدلًا من النتوء الأسود الذي يظهر في الجزء العلوي من الشاشة، أصبح هناك مساحة سوداء يتغير حجمها بحسب المحتوى الذي تعرضه.

أما هاتف جوجل Pixel 8 فهو يأتي أيضًا بتصميم مشابه للطراز السابق، إذ يضم شريطًا بارزًا يحيط بالكاميرا الخلفية ويغطي الجزء الخلفي العلوي. وتوجد طبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus) تغطي الجهة الأمامية والخلفية من الهاتف، أما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم.

بالنسبة إلى الألوان، يتوفر هاتف آيفون 15 بخمسة ألوان هي: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود، أما هاتف جوجل فيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Obsidian)، والبندقي (Hazel)، والوردي.

الشاشة:

يضم هاتف iPhone 15 شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بمقاس قدره 6.1 بوصات، وبدقة قدرها 2556 × 1179 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 60 هرتزًا، وتصل درجة السطوع القصوى إلى 1,600 شمعة/ المتر المربع، وفي ضوء الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع حتى 2,000 شمعة/ المتر المربع.

أما هاتف جوجل Pixel 8 فهو يضم شاشة من نوع (OLED)، بقياس يبلغ 6.2 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يبلغ 2000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم تقنية (+HDR10)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass Victus)، وتدعم مزية التشغيل الدائم (Always-on display).

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف iPhone 15 بمعالج آبل (A16 Bionic) السداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتميز هذا المعالج بالسرعة والكفاءة في الأداء، ويدعم خاصية (Dynamic Island)، وقدرات التصوير الحسابي.

يحتوي هاتف iPhone 15 على بطارية تبلغ سعتها 3349 ميلّي أمبير/ الساعة، وتصل نسبة الشحن إلى 50% عند شحن الهاتف سلكيًا لمدة نصف ساعة، ويدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 7.5 واط، والشحن اللاسلكي العكسي.

يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 6 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يعمل هاتف iPhone 15 بنظام التشغيل iOS 17، الذي يحتوي على العديد من المزايا الجديدة التي من شأنها تعزيز تجربة استخدم هواتف آيفون، بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا الهاتف شبكات 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية النطاق الفائق العرض من الجيل الثاني (UWB2).

أما هاتف جوجل Pixel 8 فهو يعمل بمعالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715s MC10).

ويحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4575 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

يتوفر هاتف Pixel 8 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يعمل هاتف جوجل بنظام التشغيل أندرويد 14، ويدعم شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

يضم هاتف iPhone 15 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

يمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهذا الهاتف يضم كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف جوجل Pixel 8 فهو يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، ويمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K.

السعر:

يُباع هاتف آيفون 15 بسعر يبدأ من 800 دولار، ويُباع هاتف جوجل بسعر يبدأ من 699 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 و Pixel 8: