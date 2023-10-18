معالج إنتل Core i9-14900KF يحطم الأرقام العالمية ويصل إلى تردد قدره 9 جيجاهرتز

لم يمض سوى القليل من الوقت على إطلاق سلسلة المعالجات المركزية المكتبية إنتل Raptor Lake حتى انطلق كاسرو السرعة المحترفون إلى تحطيم الأرقام العالمية مع هذا الجيل الجديد.

وقع اختيار كاسرو السرعة على المعالج المركزي Core i9-14900KF بدلا من i9-14900k، السبب هو تفضيل كاسر السرعة رقاقة المعالج المركزي التي لا تتضمن معالجا رسوميا مدمجا من أجل تحسين قدرة كسر السرعة لأقصى قدر ممكن.

Core i9-14900KF قادم مع 24 نواة و 32 خيطًا ويعمل بتردد قياسي يصل إلى 3.2 جيجاهرتز، مع تقنية Thermal Velocity Boost يمكن أن يصل تردد المعالج إلى 6 جيجاهرتز، وذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 36 ميجابايت، وذاكرة مخبأة من المستوى الثاني بحجم قدره 32 ميجابايت.

هذا الإصدار لا يتضمن معالجًا رسوميًا مدمجًا، ويدعم ذاكرة DDR5 بتردد قدره 5600 ميجاهرتز و ذاكرة DDR4 بتردد قدره 3200 ميجاهرتز وتتسع المنصة التي يعتمد عليها المعالج لذاكرة بحجم 192 جيجابايت. يستهلك المعالج 125 واطًا من الطاقة وأقصى معدل استهلاك يصل إلى 253 واطًا. يبلغ سعر المعالج 589 دولارًا.

المحترفون في مجال كسر السرعة SkatterBencher, و Elmor, و Shamino, و Bing تعاونوا على تحطيم أعلى رقم يستطيع المعالج الوصول إليه. اعتمد فريق كسر السرعة على اللوحة الأم ROG Maximus Z790 Apex Encore الأفضل لهذه المهمة، ونظام التبريد المستخدم لم يكن هوائي أو مائي أو نيتروجين سائل بل اعتمد الفريق على الهيليوم السائل نظرا لدرجة حرارته الشديدة الانخفاض تبلغ 233 درجة مئوية تحت الصفر، ومع الخبرة الطويلة لهذا الفريق تمكن من الوصول إلى تردد قدره 9043.92 ميجاهرتز.

هذا التردد الهائل وضع فريق Elmor في أعلى قائمة HWBOT وتم الاعتراف بهذه النتائج والتأكد منها على برنامج CPU-Z، ولكي تُسجل هذه النتائج رسميا تحتاج هذه المنصات مصادقة واضحة ودقيقة قبل أن يتم اعتمادها.

كسر أخر لمعالج إنتل Core i9-14900KF حقق تردد قدره 9.1 جيجاهرتز، ولكن حتى هذه اللحظة لم تحصل النتيجة على تأكيد رسمي لإدراجها في القائمة والبرهان الوحيد الصورة المرفقة فقط لبرنامج CPU-Z.