مراجعة لهاتف Xiaomi 13T من شاومي

حصلت سلسلة الهواتف الذكية Xiaomi T من شاومي في هذا العام على ترقية في العديد من المواصفات، وتحتوي هذه السلسلة على هاتفين جديدين، هما: Xiaomi 13T و Xiaomi 13T Pro.

وبالمقارنة مع الجيل السابق، يأتي هاتف Xiaomi 13T مع ترقية كبيرة في الشاشة فقد أصبحت تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا بدلًا من 120 هرتزًا، بالإضافة إلى تحسين نظام الكاميرا والقدرة على مقاومة الماء والغبار، ودعم تقنية الشحن السريع، وغير ذلك.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، إليك مراجعة لهاتف Xiaomi 13T الجديد من شاومي:

التصميم:

يأتي هاتف Xiaomi 13T بتصميم يتضمن إطارًا مصنوعًا من البلاستك، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 5)، ويتميز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 ويتحمل الغمر حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

يتوفر هاتف Xiaomi 13T بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأخضر (Meadow Green)، والأزرق (Alpine Blue).

الشاشة:

يضم هاتف Xiaomi 13T شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 1220 × 2712 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 446 بكسلًا في البوصة الواحدة، وسطوع تصل ذروته إلى 2600 شمعة، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، كما تدعم مزية (Dolby Vision) و (+HDR10).

الكاميرا:

يضم هاتف Xiaomi 13T كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف شاومي Xiaomi 13T بمعالج (Dimensity 8200 Ultra) من MediaTek الثُماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.1 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G610 MC6).

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم (MIUI 14) من شاومي، وتَعِد الشركة بأربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل.

يتوفر هاتف شاومي Xiaomi 13T بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 42 دقيقة.

السعر:

يُباع هاتف شاومي Xiaomi 13T بسعر قدره 549 جنيهًا إسترلينيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi 13T: