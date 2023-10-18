كور 42 تتعاون مع شركة حاضر لتطوير حلول رقمية ذكية لأغراض الأمن والسلامة

أعلنت شركة كور 42، التابعة لمجموعة جي 42 والمزود الرائد لاستشارات التحول الرقمي، التي تقدم مجموعة واسعة من الحلول والقدرات التكنولوجية لتوسيع نطاق الاعتماد على برمجيات الذكاء الاصطناعي للشركات وتمكين البرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة، توقيع مذكرة تفاهم مع حاضر لأنظمة الأمن والاتصالات، الشركة المتخصصة بتكامل الأنظمة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لإقامة شراكة إستراتيجية تهدف لتزويد المؤسسات الحيوية بحلول رقمية متطورة للأمن والسلامة.

وقد وُقعت الاتفاقية رسمياً خلال فعالية خاصة أقيمت على هامش معرض جيتكس جلوبال 2023، بين محمد طبارة، الرئيس التنفيذي لشركة حاضر؛ وإحسان عنتباوي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة كور 42.

وتركز هذه الشراكة، التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام، على استكشاف أهم الحلول والفرص المتاحة لتزويد القطاعات والبنى التحتية الحيوية، مثل: قطاعي الخدمات العامة والنفط والغاز، بأفضل الحلول الرقمية.

ويتعاون الجانبان بموجب الاتفاقية على تزويد عملائهما بمجموعة واسعة من الخدمات، التي تشمل تركيب وصيانة أنظمة الاتصالات، وحلول تحليلات الفيديو كخدمة (VAaaS)، وحلول الحاسوب كخدمة (PCaaS)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة السلامة العامة، وبيع أجهزة ومعدات الإنذار والمراقبة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إحسان عنتباوي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة كور 42: “يسرنا في كور 42 أن نحظى بفرصة استكشاف الحلول الفائقة التطور التي توفرها حاضر، إحدى أكبر الشركات الناشئة في دولة الإمارات والمتخصصة بتحقيق التكامل بين أنظمة الأمن والاتصالات. وتبرهن هذه الشراكة على التزامنا المشترك بتحسين مستوى الأمن الرقمي للقطاعات الحيوية، وصولاً إلى عمليات تشغيلية أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة. ويتيح لنا التعاون مع حاضر استكشاف مزيد من الحلول المبتكرة في هذا المجال، وزيادة عروضنا المتاحة في قطاعات الخدمات العامة والطاقة والمرافق؛ فضلاً عن إدماج خبراتنا الرقمية مع خبرات حاضر التخصصية، للارتقاء بمعايير القطاع وتعزيز مستويات الأمن في العمليات التشغيلية”.

بدوره، قال محمد طبارة، الرئيس التنفيذي لشركة حاضر: “تسعدنا إقامة هذه الشراكة مع كور 42 لتعزيز الابتكار والارتقاء بالمعايير المعتمدة في القطاع. وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية على قيمنا المشتركة، والتزامنا الراسخ بالتميز، ورغبتنا المشتركة بتوفير قيمة أكبر لعملائنا الكرام. وتتكامل خبرات حاضر في مجال الأمن والاتصالات مع خبرات كور 42 الواسعة في مجال التحول الرقمي، ما يفتح آفاقاً جديدة للتطور والنمو لكلا الجانبين”.

وتسهم هذه الشراكة مع حاضر في دعم الإمكانيات القوية التي تتمتع بها كور 42، ما يعزز قدرات التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، ويتيح بناء عالم أفضل ودفع مسيرة التقدم البشري. وتحرص كور 42 على تصميم حلولها الرقمية فائقة التطور مع التركيز على المستخدم النهائي بالدرجة الأولى، وذلك بهدف إحداث تأثير إيجابي في القطاعات الرئيسية التي ترسم ملامح العالم والمجتمعات.