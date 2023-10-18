كوالكوم وجوجل تتفقان على توسيع شراكتهما لتطوير منصة Snapdragon Wear

أعلنت شركتا كوالكوم وجوجل أنهما اتفقتا على توسيع شراكتهما لتطوير منصة Snapdragon Wear مستندة إلى معمارية RISC-V (ISA) – لتصميم المعالجات مفتوحة المصدر – المصممة للجيل التالي من منتجات Wear OS.

هذا الإعلان من الشركتين العملاقتين في مجال التكنولوجيا الفائقة يعني أن شركة كوالكوم ستعمل على الأجهزة المستندة إلى RISC-V للأجهزة القابلة للارتداء، في حين ستعمل جوجل على سوفت وير هذه التطبيقات.

الشركتين ستعملان معا على تطوير منصة RISC-V للأجهزة القابلة للارتداء، في البداية سيكون التركيز على الساعات الذكية وربما أجهزة أكثر تقدمًا في المستقبل القريب. ويعد هذا الإعلان علامة فارقة لأنه يتصور حلولًا خاصة قائمة على RISC-V من كوالكوم والتي ستعالج نظام جوجل Wear OS كليا.

قال السيد بيورن كيلبورن، المدير العام لقسم Wear OS في شركة جوجل: “كانت شركة كوالكوم إحدى ركائز نظام Wear OS حيث توفر أنظمة عالية الأداء ومنخفضة الطاقة للعديد من شركائنا في مجال تصنيع المعدات الأصلية”..”نحن متحمسون لتوسيع عملنا مع كوالكم وتقديم حل RISC-V القابل للارتداء إلى السوق.”

وقال دينو بيكيس، نائب الرئيس والمدير العام للأجهزة القابلة للارتداء في شركة كوالكوم: “نحن متحمسون للاستفادة من RISC-V وتوسيع منصة Snapdragon Wear الخاصة بنا كمزود رائد للسيليكون من أجل منصة Wear OS”..”ستساعد ابتكارات منصتنا Snapdragon Wear على تطوير نظام Wear OS بسرعة مع تسهيل عمليات إطلاق الأجهزة الجديدة.”

بالإضافة إلى المعالج الذي يتيح إمكانيات الحوسبة للجهاز بأكمله، فهي تتميز بقدرات دعم متعددة مثل: التخزين، وأجهزة الاستشعار. تعتمد كل هذه العناصر عادةً على نوى ISA التي طورتها شركة Arm، بما في ذلك نوى سلسلة Cortex A للحوسبة وأيضا نوى سلسلة Cortex M لوحدات التحكم الدقيقة.

وبما أن كل هذه النوى تكلف أموالاً طائلة، فإن استبدالها بمعمارية RISC-V سيقلل أو يلغي رسوم ترخيص شركة Arm، لكن حتى اللحظة لا نعلم إن كانت منصة Snapdragon Wear المستندة إلى RISC-V ستحل محل جميع نوى ARM أم أنها ستستبدل نوى محددة فقط.