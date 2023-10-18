“عِلم” توقع مذكرة تفاهم مع “أونك” العمانية لتوسيع أعمالهما في السوق العماني

وقَّعت “عِلم” Elm، رائدة الحلول الرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة “أونك” العمانية، وذلك على هامش مشاركة “عِلم” في معرض جيتكس جلوبال 2023.

ووقَّع مذكرة التفاهم من جانب شركة “عِلم” الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، ومن جانب شركة “أونك” العمانية رئيسها التنفيذي الدكتور راشد بن محمد الغيلاني.

وتنص مذكرة التفاهم على التوسع في نطاق العمل المشترك للطرفين في السوق العمانية، لتطوير خدمات متنوعة تطال قطاعات جديدة، بالاستناد إلى الخبرات الرائدة للطرفين في المجال التقني والمجال الإداري، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ أعمال مشتركة، فضلاً عن تعزيز القيمة المضافة بما يتماشى مع تطلعات الطرفين والجهات المستهدفة في سلطنة عُمان.

وتوفِّر “عِلم” كافة الخدمات والحلول الرقمية التي تتطلبها الجهات التي تقدم شركة “أونك” خدماتها لها في السوق العماني، حيث شملت الشراكة بين الجانبين توزيع نطاق العمل بينهما في سياق الفرص التي تتاح لشركة “Elm” لدى مختلف الجهات. وبناء على ذلك، ستكون “عِلم” بمثابة الذراع التقني والإداري، في حين ستتولى “أونك” مسؤولية العلاقات وإدارة الحسابات.

كما ستُقدّم “عِلم” أيضاً الخدمات الرقمية لقطاع الأرشفة الالكترونية والبوابات الحكومية الموحدة والعديد من الخدمات المتنوّعة في مختلف المجالات.

وأكَّد ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة “عِلم”، على أهمية التعاون القائم مع “أونك” كشريك استراتيجي لـ “عِلم” في سلطنة عُمان، موضحاً أن الشركة تتميز بخبرة واسعة في السوق العماني، مما يسهل على “Elm” تقديم خدماتها وحلولها في هذه السوق الحيوية والوصول إلى قطاعات عديدة. كما أشار العريفي إلى حرص شركة “عِلم” على توطيد أواصر تعاونها وشراكاتها مع العديد من الجهات الفاعلة في أسواق المنطقة في إطار مساعيها الدائمة لتعزيز حضورها الإقليمي، ومكانتها كشريك رقمي مفضل لشبكة واسعة من المؤسَّسات والأفراد، ومحرك رئيسي للتحول الرقمي على مستوى القطاعين العام والخاص.

وتحرص شركة “عِلم” على توسيع نطاق حضورها على المستوى الإقليمي، وتعزيز ريادتها في المجال الرقمي، لتواصل البناء على خبراتها المتراكمة في مجال توفير الحلول الرقمية، مدعومةً بفريق من الكوادر والكفاءات الوطنية، وشبكة من الشراكات الاستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص.